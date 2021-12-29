Samsun sokaklarında 'yasaklı ırk' denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun sokaklarında 'yasaklı ırk' denetimi

DHA

Samsun sokaklarında 'yasaklı ırk' denetimi


Mustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da çevre, doğa ve hayvanları koruma polisi ile zabıta ekipleri, sahipsiz köpekler ve yasaklı ırk köpeklerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Amirliği ile İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, tehlike arz eden yasaklı ırk köpeklerini ve sahipsiz köpeklerin aşılarını denetledi. İstiklal ve Divitçioğlu caddesi ile Hakkıbey Sokak'taki denetimlerde köpeği olanlar bilgilendirildi, bazı sokak hayvanlarının ise küpesiz olduğu tespit edildi. Aşıları olmayan köpekler, İlkadım Belediyesi'nin hayvan aracıyla alınıp, köpek barınağa götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN
2021-12-29 16:11:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ambulans helikopter Meryem bebek için havalandı
YEREL HABERLER Ambulans helikopter Meryem bebek için havalandı
Profesörden yılbaşı uyarısı: "Delmicron varyantı 2022'nin kabus gibi geçmesine yol açabilir" Prof. Dr. Özkaya: "Yılbaşında dikkat etmezsek 'delmicron'un etkisiyle kabus dolu günler yaşayabiliriz"
YEREL HABERLER Profesörden yılbaşı uyarısı: "Delmicron varyantı ...
Samsun'da kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
“Bu Dünyadan Yunus Geçti” yarışmasının ödülleri dağıtıldı
YEREL HABERLER “Bu Dünyadan Yunus Geçti” yarışmasının ödülleri ...
“İstiklal Marşı ve Mehmed Akif Ersoy Sempozyumu” Kapanış Töreni
YEREL HABERLER “İstiklal Marşı ve Mehmed Akif Ersoy Sempozyumu” ...
Samsun’da alt yapıya 817 milyon liralık yatırım Başkan Demir: “2022’de de 817 milyon TL tutarında alt yapı yatırımı yapacağız"
YEREL HABERLER Samsun’da alt yapıya 817 milyon liralık ...
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: YABPA: 1 - Trabzonspor: 5
YEREL HABERLER Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: YABPA: 1 - ...
Samsun'da polisten yasaklı ırk köpek denetimi
YEREL HABERLER Samsun'da polisten yasaklı ırk köpek denetimi
Otomobil çarptığı babaanne toprağa verildi; torunu hayati tehlikeyi atlattı
YEREL HABERLER Otomobil çarptığı babaanne toprağa verildi; torunu ...
Sarıcaoğlu: “Fahiş fiyata izin vermeyiz”
YEREL HABERLER Sarıcaoğlu: “Fahiş fiyata izin vermeyiz”
Bafra mütevelli heyeti seçimleri yapıldı
YEREL HABERLER Bafra mütevelli heyeti seçimleri yapıldı
Atakum’un yeni can dostu: Günbey
YEREL HABERLER Atakum’un yeni can dostu: Günbey
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı
Atakum zabıtasından fiyat denetimi
YEREL HABERLER Atakum zabıtasından fiyat denetimi
Çarşamba’da ‘Yunus Emre'yi Anma Programı’na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Çarşamba’da ‘Yunus Emre'yi Anma Programı’na yoğun ...
Yılbaşı gecesi ve yılın ilk günü için sağlıklı tüyolar
YEREL HABERLER Yılbaşı gecesi ve yılın ilk günü için sağlıklı ...
200 yıllık ahşap çivisiz camiye restorasyon
YEREL HABERLER 200 yıllık ahşap çivisiz camiye restorasyon
Tekkeköy’de eğitim kalitesini arttıracak proje
YEREL HABERLER Tekkeköy’de eğitim kalitesini arttıracak proje
Kayıt dışı hayvan üretiminde şifreli satış: 'Gelin arıyoruz', 'damat arıyoruz' Petshopculardan merdivenaltı üreticilere gözdağı: “Baskına gideceğiz”
YEREL HABERLER Kayıt dışı hayvan üretiminde şifreli satış: 'Gelin ...
Samsunlu çiftin ’dördüz’ bebek mutluluğu Doğumda yenidoğan ünitesinin olması hayati önem taşıyor
YEREL HABERLER Samsunlu çiftin ’dördüz’ bebek mutluluğu Doğumda ...
İtfaiyenin alevlerden kurtardığı köpek hayata tutundu Veterineri ile arasında sevgi bağı kuran köpek, kendisini yangından kurtaran insanlara vefa duyuyor
YEREL HABERLER İtfaiyenin alevlerden kurtardığı köpek hayata ...
Yerli ve milli uçaksavardan ihracatta kaldıraç etkisi SYS Genel Müdürü Aral: “Yerli ve milli uçaksavarımızla daha yüksek kalibrelere ulaşacağız” CANiK şampiyonluk ve gururlarla dolu bir yılı geride bıraktı
YEREL HABERLER Yerli ve milli uçaksavardan ihracatta kaldıraç ...
Samsun’da sahte içki operasyonları: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun’da sahte içki operasyonları: 5 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.