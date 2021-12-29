Samsun sokaklarında 'yasaklı ırk' denetimi



Mustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da çevre, doğa ve hayvanları koruma polisi ile zabıta ekipleri, sahipsiz köpekler ve yasaklı ırk köpeklerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Amirliği ile İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, tehlike arz eden yasaklı ırk köpeklerini ve sahipsiz köpeklerin aşılarını denetledi. İstiklal ve Divitçioğlu caddesi ile Hakkıbey Sokak'taki denetimlerde köpeği olanlar bilgilendirildi, bazı sokak hayvanlarının ise küpesiz olduğu tespit edildi. Aşıları olmayan köpekler, İlkadım Belediyesi'nin hayvan aracıyla alınıp, köpek barınağa götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-12-29 16:11:41



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