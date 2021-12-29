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İlkadım Belediyesi Sosyal Denge Tazminatı’na yüzde yüz limitten imza attı

İHA

İlkadım Belediyesi Sosyal Denge Tazminatı’na yüzde yüz limitten imza attı

İlkadım Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında ‘Sosyal Denge Tazminatı’ sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 192 memur ve sözleşmeli personel için en üst limitten sosyal denge tazminatı imzaladıklarını belirterek, hayırlı olmasını diledi.
İlkadım Belediyesi’nde çalışan toplam 192 memurun bir yıllık ‘Sosyal Denge Tazminatı’ sözleşmesi için imza töreni düzenlendi. 2022 yıllarını kapsayan Sosyal Denge Tazminatı yüzde 100 olarak en üst limitten verildi. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın başkanlık makamında düzenlenen imza törenine Türk Yerel HizmetSendikası Samsun Şube Başkanı Tuncay Erden ve yönetim kurulu ve birim müdürleri katıldı.

“Biz gerçekten büyük bir aileyiz”
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş imza töreninde yaptığı konuşmada, mali anlamda dengelerin her geçen gün daha sağlam zemine oturduğunu ifade ederek, “İnşallah gelecek daha güzel olacak. Biz gerçekten büyük bir aileyiz. Gerek kent merkezindeki mahallelerimizde gerekse kırsal mahallelerimizde belediyemizin bir çalışmasını görüyor ve bununla gurur duyuyorum. Sizler de kendinizle gurur duyabilirsiniz. Hep birlikte önemli hizmetlere imza atıyoruz. Tabii ki bu noktada emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sözleşmede tanımlanmış en yüksek oran olan yüzde 100 ile tavandan anlaşma sağladık. Annenizin ak sütü gibi helal olsun” dedi.

“Başkan Demirtaş çalışan memurumuzu üzmedi”
İmza altına alınan sözleşmenin her iki tarafa hayırlı olmasını temennilerini ileten Türk Yerel Hizmet Sendikası Samsun Şube Başkanı Tuncay Erden bugüne kadar il ve ilçe belediyeleri arasında Türkiye’deki en iyi sözleşmeyi imzaladıklarını belirtti. Sözleşme ile adeta bayram yaşandığını belirten Erden, “Bu imzanın kıymetini çok iyi biliyoruz. En yüksek devlet memurunun alacağı ek gösterge dahil taban aylığına yansıyacak kat sayı miktarına göre çalışanlarımızın maaşlarına yansıyacak. Çalışanlarımızın performansını daha da artırarak, sizi en iyi şekilde temsil edeceğimize ve İlkadım ilçemize gece gündüz demeden en güzel hizmeti vereceğimize söz veriyoruz. Bu anlamda İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş, üzerine düşeni yaparak yanında çalışan memuru üzmemiştir. Bize bu bayramı yaşattıkları için sayın başkanımıza ve ekibine, tüm çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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