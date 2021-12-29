Samsun'da 14 paket uyuşturucuyla yakalanan şahsa 10 yıl hapis

Samsun'da paketler halinde satışa hazır 313,27 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan bir kişi yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis, 20 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen bir markette çalışan B.D.'nin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada paketler halinde satışa hazır 14 paket 313,27 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyal ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.D. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 29 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

B.D. hakkında Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu olarak yargılanan B.D.'ye mahkemece 10 yıl hapis, ayrıca 20 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.