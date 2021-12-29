Kudüs Bilinci programına başvurular kabul ediliyor

Kudüs Bilinci programı Samsun’da 1 7 Ocak 2022 tarihlerinde “Tarihten Günümüze Kudüs” temasıyla gerçekleşecek. İlk altı oturumu çevrimiçi ortamda, yedinci oturumu Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleşecek programa başvurular devam ediyor.

Program kapsamında “Müslüman Siyasal Aklının Teşekkülünde Kudüs”, “Yahudi Jeostratejisi Bağlamında Kudüs”, “Hıristiyan Siyonizmi Bağlamında Kudüs”, “Yahudilerin Devletleşme Oyunu ve Kudüs”, “Benim Adım Kudüs”, “Kültürel İşgal ve Sonuçları”, “Kudüs ve Müslümanların Gelecek Perspektifi” başlıklarında Prof. Dr. Adem Apak, Prof. Dr. Mahmut Aydın, Prof. Dr. Şinasi Aydın, Ömer İdris Akdin, Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, Av. Cavit Tatlı, Prof. Dr. Ahmet Kavas, Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından sunumlar yapılacak.

Katılımcılardan bir kişiye program sonunda gerçekleşecek kura çekilişi ile Kudüs ziyareti de hediye edilecek. Katılımın ücretsiz olduğu ve herkese açık olan programa 31 Aralık tarihine kadar başvurular kabul edilecek.

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