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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Opera “3 Basses” ile yeni yıl konseri

İHA

Opera “3 Basses” ile yeni yıl konseri

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 2022 yılını “3 Basses” konseri ile karşıladı.
30 yılı aşkın süredir Ankara, İstanbul ve İzmir Devlet Operaları'nda sanatseverlerle buluşan, Türkiye ve dünya sahnelerinde büyük başarılarıyla birçok ödül almış solist sanatçılar Tuncay Kurtoğlu, Tevfik Rodos ve Zafer Erdaş’ın bir araya gelerek kurdukları 3 Basses grubunun 29 Aralık 2021 Çarşamba akşamı verdiği “Yeni Yıl Konseri”, 3 Ocak 2022 Pazartesi akşamı saat 20.00’de tekrar müzikseverlerle buluşacak.
Özellikle opera sanatını ve çok sesliliği tanıtmaya, sevdirmeye ve yaymaya yönelik amaçlarını basların penceresinden gerçekleştirmeye çalışan, repertuarlarında yerelden ulusala, ulusaldan evrensele farklı renkler oluşturmayı amaçlayan, çok sesli müzik ile topluma ışık olabilmeyi amaçlayan 3 Basses grubunun konserinde orkestrayı Kıvanç Tepe yönetti.
Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın eşlik ettiği ve Berkcan Beniç’in anlatıcı olarak yer aldığı konserin başkemancısı Eylül Kuru oldu. Oğuz Murat Yılmaz tarafından ışık tasarımı yapılan konserin video projeksiyonunda Murat Turgut’un adı var. Konserin kondüvitliğini Burak Ölmez yaptı. Tekrarı 3 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de küresel salgın kuralları gözetilerek 2 bölüm olarak gerçekleştirilecek “3 Basses” konserinin biletleri, Samsun Devlet Opera ve Balesi gişesinden ve internet sitesinden alınabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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