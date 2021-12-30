Samsun Teknopark kendi kategorisinde dördüncü oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) faaliyetlerini sürdüren Samsun Teknopark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Endeks Raporu’na göre “Gelişmekte Olan TGB” kategorisinde dördüncülük elde etti.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Erken Aşama TGB’ler”, “Gelişmekte Olan TGB’ler” ve “Olgun TGB’ler” şeklinde 3 kategoride değerlendirilerek bu yönde bir endeks raporu oluşturuldu.

5 yaşından küçük TGB’ler “Erken Aşama TGB’ler” kategorisinde ele alınırken, Samsun Teknopark 2019 yılı itibariyle 510 yaş arasındaki TGB’lerin bulunduğu “Gelişmekte Olan TGB’ler” kategorisinde değerlendirildi.

Endeks sonuçlarına göre Samsun Teknopark, ilk kez değerlendirildiği “Gelişmekte Olan TGB'ler” kategorisinde dördüncü oldu. Samsun Teknopark, “Erken Aşama TGB'ler” sıralamasında 2017 yılında üçüncü olmuş, 2019’da ise birinci olarak ilan edilmişti.



Samsun Teknopark, kuluçka faaliyetleriyle zirvede

Kuluçka faaliyetlerine verdiği önemle dikkat çeken Samsun Teknopark endeks sıralamasında da bu alanda zirvede yer aldı.

Endeks raporu oluşturulurken değerlendirilen kriterlerden biri olan kuluçka faaliyetlerinde, Samsun Teknopark genel sıralamada dördüncü sırada, kendi kategorisi olan “Gelişmekte Olan TGB’ler” kategorisinde ise birinci olarak kuluçka faaliyetlerindeki başarısını tescilledi.



OMÜ Bafra Kampüsü’nde ‘Hoş Geldin Arkadaşım’ etkinliği

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Büyükşehir Gençlik Hareketi Etkinlikleri kapsamında OMÜ öğrencileriyle buluşmaya da devam etti.

Daha önce Kurupelit Kampüsü öğrencileriyle “Şehrimize ve Üniversitemize Hoş Geldin Arkadaşım” temasıyla bir araya gelen Başkan Demir ve Rektör Ünal, bu kez de OMÜ’nün Bafra Kampüsü’nde öğrencilerle buluşarak sohbet etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile OMÜ’nün, öğrencilerin şehre aidiyetlerini arttırmak ve sorunlarını bire bir iletmelerine imkân sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliğe; Bafra İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Mutlu, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun, Bafra Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ömer Çalışkan, Bafra Turizm Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Seyfullah Gül, Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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