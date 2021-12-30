Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza kamerada (2)

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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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TUTUKLANDI

Samsun'da, Hayriye Soylu'nun (53) yaşamını yitirdiği, okula götürdüğü torunu Ecrin Hira Elzeren'in (7) de yaralandığı kazayla ilgili otomobil sürücüsü Salih Zeki Kaya, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-12-30 16:19:57



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