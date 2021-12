'Dur' ihtarına uymayıp, kaçarken uyuşturucu ile silahları yola attılar

Mustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçan ve uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabancayı yola atan M.A. ve H.E., takip sonucu yakalandı.

İlkadım ilçesine bağlı İlyasköy Mahallesi'nde uygulama yapan polislerin `Dur´ ihtarına uymayan M.A. ve H.E., 06 CKL 594 plakalı otomobil ile kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlkadım ve Canik ilçe emniyet ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahında otomobili takibe aldı. M.A. ile H.E., Canik ilçesi çevre yolunda, araçtan uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabancayı dışarı attı. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede, uyuşturucu ve silahları ele geçirdi. Canik ilçesinden Tekkeköy ilçesi yönüne otomobille kaçan şüpheliler, takip sonucu Aşık Veysel Caddesi'nde durduruldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-12-30



