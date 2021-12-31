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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CANiK şampiyonluklar hanesine yenilerini ekliyor

İHA

CANiK şampiyonluklar hanesine yenilerini ekliyor

Savunma sanayinin ihracat şampiyonu CANiK, sportif atıcılıkta da şampiyonluklara koşuyor.
Ateşli silahların sportif kullanımına yönelik eğitim faaliyetleriyle Türkiye’de sportif atıcılığın gelişimini destekleyen şirket, bu yönde attığı adımlarla yeni şampiyonluklara yelken açıyor. Savunma sanayide IDPA sportif atıcılık takımını kuran ilk ve tek şirket olan CANiK, Uluslararası Dinamik ve Pratik Atış Sporları Kulübü (UDPAS) tarafından düzenlenen IDPA Tier 2 Turkish National Championship Turnuvası’nda mücadele etti. Şirketin turnuvadaki temsilcisi CANiK Team, 5 ülkeden sporcuların katılımıyla uluslararası kapsamını genişleten turnuvadan 6 kupayla döndü. Turnuvada CANiK Team sporcularından Alperen Kıvılcım genel klasmanda birincilik, Canan Türkoğlu ise kadınlar kategorisinde birincilik ve turnuvanın en prestijli ödülü olan En İsabetli Atıcı Ödülü’nün de sahibi oldu.
ArGe ve inovasyonda sınırları aşan yaklaşımıyla savunma sanayinin gelişimine yön veren CANiK, Türkiye’de ilk kez uluslararası düzeyde düzenlenen sportif atıcılığın en kapsamlı etkinliği IDPA Tier 2 Turkish National Championship Turnuvası’nda yarıştı. Uluslararası Dinamik ve Pratik Atış Sporları Kulübü (UDPAS) tarafından 2 etap halinde düzenlenen turnuvada savunma sanayinin ilk ve tek IDPA sportif atıcılık takımı CANiK Team olarak yerini alan şirket, organizasyona tanıtım desteği de verdi. İlk etabı 2324 Aralık tarihlerinde İstanbul Poligonist atış poligonunda, ikinci etabı 26 Aralık tarihinde Mecidiyeköy Poligon Club atış poligonunda gerçekleşen turnuvada 6 kupa kazandı. Takımın sporcularının kendi klasmanlarında elde ettikleri başarıları, şirketin şampiyonluklar hanesine yenilerini getirdi. 5 ülkeden 60 sporcunun katılımıyla 8 zorlu etapta düzenlenen turnuvada kazanmak için kıyasıya mücadele eden CANiK Team, aynı zamanda organizasyonun tanıtım faaliyetlerinde de aktif görev aldı.

“Sportif atıcılığın gelişimine yönelik öncü adımlar atıyoruz”
İnovasyon ve ArGe faaliyetleriyle geliştirdikleri ateşli silahlarla Türkiye’nin bayrağını dünyada dalgalandırdıklarını belirten CANiK İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Gençay Gençer, “Savunma sanayide IDPA sportif atıcılık takımını kuran ilk ve tek şirket olarak sportif atıcılığın gelişimini destekliyoruz. Ülkemizde ateşli silahların doğru ve bilinçli kullanımına yönelik düzenlediğimiz eğitimler ve organizasyonlarla bu yönde öncü adımlar atıyoruz. Ateşli silahların sadece savunma ve güvenlik amacıyla değil sportif kullanımına yönelik bilgilendirme faaliyetlerimizle de farkındalık ve bilinç düzeyini artırıyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmaların karşılığını, CANiK Team takımımızın elde ettiği uluslararası başarılarla almanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Sporcuların dostluk bağlarını güçlendiriyor”
IDPA Tier 2 Turkish National Championship Turnuvası ile takımlar arası iletişimin sağlanması, bilgi ve tecrübelerin aktarılması noktasında sporculara büyük kazanımlar sağladıklarını söyleyen Gençay Gençer, konuya ilişkin şunları söyledi:
“Sporcularımız arasında dostluk bağlarının güçlendirilmesine ve mücadele ruhunun artırılmasına olanak sağladık. Fairplay çerçevesinde dünya standartlarında organizasyonlara ana sponsor olarak sportif atıcılığa verdiğimiz desteği farklı bir boyuta taşımayı hedefledik. Organizasyonun tanıtımına verdiğimiz destekle turnuvanın daha geniş kitlelere ve sporculara ulaşmasına yönelik çalışmalar yürüttük. Tanıtım desteğinin yanı sıra CANiK TP9 SUB ELITE model tabanca ürünümüzle de organizasyona ürün desteği sunduk. Tüm sporcular kendi silahları dışında bir parkuru TP9 SUB ELITE model tabanca ile şampiyonluk elde edebilmek için kıyasıya yarıştı. Bununla birlikte tüm yabancı yarışmacılar CANiK’in yeni yarış tabancası olan SFx RIVAL’ı deneyimle imkanı buldular. CANiK Takımı mensubu ve şampiyonanın birincisi Alperen Kıvılcım’da yine CANiK SFx RIVAL tabancası ile ödülleri aldı. Tabancalarımız, aksesuar ve tekstil ürünlerimizle sportif atıcıların performanslarını yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürürken aynı zamanda bu spora yönelik farkındalık düzeyinin daha da artmasına hizmet etmeye devam edeceğiz. Savunma sanayimizi ve Türkiye’yi temsilen farklı organizasyonlarda da yerimizi alacağız.”

Dakikada 1 tabanca üretiliyor, üretimin yüzde 95’i 68 ülkeye ihraç ediliyor
Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.(SYS), devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi’nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen 23 yılda SYS; CANiK markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Merkezi İstanbul’da bulunan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplam 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu üç tesisinde 650 çalışanı ile üretimini sürdürüyor. Kayseri ve Elazığ’da birçok sanayi yatırımına imza atan Aral ailesi tarafından yönetilen SYS, hafif silah pazarında CANiK markasıyla adını dünyaya duyurdu. Yıllık yaklaşık 450 bin adet tabanca ve 1500 adet uçaksavar üreten SYS; 1 dakikada 1 tabanca üretiyor. Üretiminin yüzde 95’ini 68 ülkeye ihraç eden firmanın yıllık ihracatının 2022 yılında 120 milyon doları bulması planlanıyor. 2010 yılından beri ABD’deki faaliyetlerini, kurduğu CANIKUSA firması üzerinden yürüten SYS; 2020 ve 2021 yıllarında dünyadan Amerika’ya en çok tabanca ihraç eden üçüncü firma oldu. Özgün yerli tabancadan milli uçaksavar üretimine kadar birçok yerli ve milli savunma sanayi projesinin partneri olan SYS, dünya çapında bir savunma sanayi şirketi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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