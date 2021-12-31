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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Profesörlerden "emzirme danışmanlığı ve relaktasyon" semineri

İHA

Profesörlerden "emzirme danışmanlığı ve relaktasyon" semineri

Uzmanlar anne sütünün her bebek için özel üretilen, bebeğin değişen ihtiyaçlarına göre kompozisyonu değişen ve olgunlaşan inanılmaz bir gıda olarak tanımlıyor. Bu nedenle anne sütünün taklit edilmesinin de mümkün olmadığının altını çizen hekimler, Samsun'da düzenlenen seminerde “Emzirme Danışmanlığı ve Relaktasyon” üzerine bilgi verdi.
VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde Emzirme Danışmanlığı ve Relaktasyon Polikliniği için düzenlenen seminerde Ankara'dan Samsun'a gelen alanında uzman profesör doktorların katılımı ile "Emzirme Danışmanlığı ve Relaktasyon" semineri gerçekleşti. Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde Yenidoğan Uzmanları Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Canan Türkyılmaz, Yıldırım Beyazit Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nilgün Altuntaş, Ankara Şehir Hastanesi’nden Prof. Dr. Şerife Suna Oğuz ve Gazi Üniversitesi Emzirme Danışmanı Nihal Özkan emzirme danışmanlığı ve relaktasyon üzerine bilgilendirmede bulundu.
Seminerde yapılan açıklamada, "Bebeklerin ihtiyaç duyduğu tüm besin maddeleri, en uygun oranda sadece anne sütünde mevcut. Emzirme, bütün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmesi açısından en uygun ve en ucuz gıdayı sağlamanın eşsiz bir yoludur. Özellikle yaşamın ilk altı ayında beslenmenin sadece anne sütü ile gerçekleşmesi, anne ile bebeğin sağlığı üzerinde çok özel biyolojik ve duygusal bir etkiye sahiptir. Tüm pediatri rehberleri artık 2 yaş ve sonrasına kadar anne sütü ile beslenmenin teşvik edilmesini önermektedir” bilgisi paylaşıldı.
Tüm bilinenlere rağmen ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenen bebek oranı sadece yüzde 40 olarak kaldığı, bebeklerin sadece yüzde 33’ünün 2 yaşına kadar anne sütü ile desteklendiğine dikkat çekilen açıklamada, “İlk 1 saatte anne sütü alma oranları yüzde 71’e ulaşmışken bu başarının sürdürülememesi taburculuk sonrası anne ve bebeğin uygun şekilde desteklenmemesinden kaynaklanmaktadır. Çeşitli sebeplerle sütü azalan veya kesilen anneler için hastanelerde relaktasyon merkezleri kurulmaktadır. Uygulanan yöntemlerle, anne uygun şekilde desteklenerek anne sütünün devamlılığı ve bebeğin memeden emerek beslenmesi amaçlanmaktadır. Memeden beslenme her zaman kolay değildir, anneden kararlılık ve bağlılık ile etrafındaki kişilerden destek gerektirir ancak yeterince çaba ile mümkündür. Bugünkü toplantımızın amacı; anne sütünün öneminin hatırlanması ve sürdürülmesi için relaktasyon ünitelerinin gerekliliği konusundaki bilgilerimizi yenilemektir” denildi.
Seminere Samsun’da görev yapan çocuk sağlığı hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları katıldı. Toplantı sonrasında davetlilere VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde yeni açılacak emzirme danışmanlığı kliniği hakkında bilgi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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