Denizden çıkanlar şaşırttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizden çıkanlar şaşırttı

İHA

Denizden çıkanlar şaşırttı

Samsun’da 205 kilometrelik sahil şeridinde Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz temizliği yapıldı. Bir traktör dolusu araç lastiği, cam ve plastik şişe, maske ve çakmak gibi malzemeler denizden çıkarıldı. Başkan Mustafa Demir, “Değerli halkımızdan denizimizin ve sahillerimizin temiz tutulması noktasında duyarlılık ve destek bekliyoruz” dedi.
Karadeniz Bölgesi’nde mavi bayraklı plaja en çok sahip il olan Samsun’da sahillerin temiz tutulması için büyük mücadele veriliyor. Mavi bayraklı 13 plajın bulunduğu kentte çevre yatırımlarına devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğine de büyük önem veriyor.
Plajlarda kum eleme çalışması yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Yönetimi ve Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü sahillerde denizi atıklardan arındırıyor. Terme, Çarşamba, Tekkeköy, Canik, İlkadım, Atakum, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerini kapsayan sahillerde deniz belirli aralıklarla temizleniyor.

Dalgıçlar çıkardı
İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki dalgıçların katılımıyla 37 km uzunluğundaki Adnan Menderes Bulvarı sahilinde yapılan çalışmada denizden çok sayıda atık toplandı. Çalışmada denizden en çok canlıların hayatını tehlikeye sokacak bir traktör dolusu araç lastiği, cam ve plastik şişe, maske ve çakmak gibi malzemeler çıkarıldı. Ayrıca denizin dibinden çıkarılanlar arasında tekne kalıntısı, sandalye ve meyve kasası gibi materyaller de yer aldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Değerli halkımızdan denizimizin ve sahillerimizin temiz tutulması noktasında duyarlılık ve destek bekliyoruz” çağrısında bulundu.
Atık toplama çalışmasıyla ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Yönetimi ve Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:
“37 kilometre uzunluğundaki kumsal ve denizimizin kıyı kısımlarının kum eleme, tırmık ve temizlik çalışmalarını yaz ve kış aylarında aralıksız sürdürmekteyiz. Bugün de burada Adnan Menderes Bulvarı sahilinde İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı dalgıç ekiplerimiz ile birlikte denizde temizlik çalışması yaptık. Denizden sandalye, meyve kasası, tekerlek, pil, çakmak, cam şişe ve maske gibi birçok atık çıkarıldı. Bu çalışma ile birlikte doğamızı ne kadar sahiplendiğimize, temiz toplum ilkesine ve çevre kirliliğine tekrardan dikkat çekmek istiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pitbullun burnunu kopardığı vatandaş: “Köpek değil sahibi suçlu”
YEREL HABERLER Pitbullun burnunu kopardığı vatandaş: “Köpek değil ...
Trafik Kazaları Önleme Derneği'nden 'yılbaşı' uyarısı “Vatandaşlarımız kesinlikle alkollü araç kullanmamalı” "Yılbaşı sevincimizi trafik kazaları ile hüzne ve acıya dönüştürmeyelim" “Hiç kimse kendi zevki ve eğlencesi uğruna başkalarının malına ve canına kastetme lüksüne sahip değil”
YEREL HABERLER Trafik Kazaları Önleme Derneği'nden 'yılbaşı' ...
Profesörlerden "emzirme danışmanlığı ve relaktasyon" semineri
YEREL HABERLER Profesörlerden "emzirme danışmanlığı ve relaktasyon" ...
Başkan Topaloğlu: “Söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirdik”
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: “Söz verdiğimiz birçok projeyi ...
CANiK şampiyonluklar hanesine yenilerini ekliyor
YEREL HABERLER CANiK şampiyonluklar hanesine yenilerini ekliyor
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır ...
Samsun’da eğitimi tamamlayan 20 dalgıç belge aldı
YEREL HABERLER Samsun’da eğitimi tamamlayan 20 dalgıç belge aldı
Canik’te birim müdürleri ödüllendirildi
YEREL HABERLER Canik’te birim müdürleri ödüllendirildi
Samsun’da yılbaşı önlemleri alındı
YEREL HABERLER Samsun’da yılbaşı önlemleri alındı
Samsun’da 2021’de 4 bin 758 çiftçiye destek
YEREL HABERLER Samsun’da 2021’de 4 bin 758 çiftçiye destek
'Dur' ihtarına uymayıp, kaçarken uyuşturucu ile silahları yola attılar
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçarken uyuşturucu ile ...
Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza kamerada (2)
YEREL HABERLER Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza ...
Torununu okula götüren kadının ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Torununu okula götüren kadının ölümüne sebep olan ...
Başhekimden hastalara moral
YEREL HABERLER Başhekimden hastalara moral
Samsun Teknopark kendi kategorisinde dördüncü oldu
YEREL HABERLER Samsun Teknopark kendi kategorisinde dördüncü oldu
Zabıtadan dilenci operasyonu: 96 kişi suçüstü yakalandı Dilencilerin üzerinden toplam 3 bin 500 TL çıktı
YEREL HABERLER Zabıtadan dilenci operasyonu: 96 kişi suçüstü ...
Balıkçılar 2021’den memnun ayrılıyor Samsun’da kalkan balığının tanesi 500 TL
YEREL HABERLER Balıkçılar 2021’den memnun ayrılıyor Samsun’da kalkan ...
Başkan Hamit Kılıç minik yürekleri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Hamit Kılıç minik yürekleri ağırladı
Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza ...
Kız çocuklarını tuzağa düşürmek istediği iddia edilen mühendis yakalandı
YEREL HABERLER Kız çocuklarını tuzağa düşürmek istediği iddia edilen ...
Samsun’da Yiğit Benzer’in adı okulunda açılan sınıfa verildi
YEREL HABERLER Samsun’da Yiğit Benzer’in adı okulunda açılan sınıfa ...
Samsun nüfusunun 98,01’i sosyal güvenlik kapsamında 2016 yılında 79 bin 315 olan sigortalı kadın sayısı, 2021 yılında 96 bin 929’a çıktı 2016 yılında 24 bin 136 olan SGK’ya kayıtlı iş yeri sayısı, 2021 yılında 28 bin 923’e ulaştı
YEREL HABERLER Samsun nüfusunun 98,01’i sosyal güvenlik ...
Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla ...
Fedakar öğretmen tekerlekli sandalye ile derse giriyor
YEREL HABERLER Fedakar öğretmen tekerlekli sandalye ile derse ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.