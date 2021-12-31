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Pitbullun burnunu kopardığı vatandaş: “Köpek değil sahibi suçlu”

İHA

Pitbullun burnunu kopardığı vatandaş: “Köpek değil sahibi suçlu”

– Samsun'da 'pitbull' cinsi köpek tarafından saldırıya uğrayıp burnundan parçalar kopan 35 yaşındaki Arif Sehri, “Adam benim hayatımı mahvetti. Yanlış anlamayın o köpek suçlu değil. Köpeğin sahibi suçlu” dedi.
Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Arif Sehri ile eşi Fardina Sehri, 18 Ekim günü sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. O sırada bir otomobilden pitbull cinsi tasmasız bir köpek salındı. Eşi Fardina Sehri köpekten korkunca, Arif Sehri araya girdi. Pitbullun sahibinin "Korkma bir şey yapmaz" demesi üzerine Arif Sehri, köpeğin sahibine güvenerek rahat hareket etti. Fakat köpek Arif Sehri'ye saldırarak burnundan parçalar koparttı.

Psikolojisi bozuldu, görme kaybı da başladı
Arif Sehri olaydan sonra estetik ameliyat oldu. 5 buçuk saat süren ameliyat sonucunda Arif Sehri'nin burnunun parçalanan kısmına yine kendi burun ucundan ve sırtından alınan doku ile yama yapıldı. Burun ameliyatı sonrası iyileşmeyi bekleyen Sehri, 3 aydır hastane hastane dolaşıyor. Sehri, olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve sol gözünde görme kaybı yaşamaya da başladığını belirtti.

“Hayatımı mahvetti şikayetçi oldum”
Köpeğin alınmadığını, sahibine de bir yaptırımın olmadığını söyleyen Arif Sehri, “3 ay oldu. İşsiz güçsüz kaldım. Sabah akşam hastanelerdeyim. Parasız kaldım. Ama ne yapayım böyle oldu. Sadece binalar farklı bir gün ruh hastalıklarına, bir gün polikliniklere bir gün acile gidiyorum. Peki ne için? Adamın canı istedi böyle köpeği gezdirdi diye. Şu anda maalesef gözüm iyi görmüyor. Sol gözümde bir sıkıntı var. Bugün de anjiyo olacağım. Bu olaydan sonra böyle oldu. 1 hafta önceydi bir pitbull çocuğu parçaladı. Bakın benim hayatımı mahvetti adam. Bekçi köpek bu, normal bir köpek değil ki. Onu normal bir şekilde gezdiremezsiniz ki. Bildiğim kadarıyla köpeği almadılar, adam kaçırdı götürdü. Hala serbest. Dışarıda geziyor. Sahibiyle ilgili ben de şikayetçi oldum. Dosyayı mahkemeye gönderdiler ama hala haber bekliyorum. Sadece Savcı’dan bir mesaj geldi uzlaştırma meselesi o kadar. Başka haberim yok“ diye konuştu.

“Köpek değil sahibi suçlu”
Yaşadıkları ile ilgili köpeğin sahibini sorumlu tuttuğunu söyleyen Arif Sehri, “Yanlış anlamayın o köpek suçlu değil. Ben ormandan bir aslan getirsem koysam buraya herkesi parçalar. Böyle bir durumda o aslan mı suçlu olur? Suçlu olmaz ben suçlu olurum. O köpeğin sahibi suçlu. O eğitimsiz olduğu için suçlu. O köpek suçlu değil. O bekçi bir köpek. Onun görevi belli. Onu normal bir şekilde sokakta gezdiremezsin. Tasmasız, ağızlıksız böyle serbest bırakamazsın onu. Ben adalete güveniyorum. Onu adalete bıraktım. Köpekler suçlu değiller ama bence bir şey yapmalıyız. Bunları böyle serbest şekilde sokakta iyi değil bence. Ben bilgisayar mühendisiyim. Düğün gibi günlerde çekim işleri klip çekimleri yapıyordum. Ama şu anda maalesef psikolojimden ötürü yapamam. Gözden dolayı. Hastane işlerinde dolayı. Burnumdan ameliyat oldum. İyileşmesini bekliyorum. Doktor 1 sene beklemem gerektiğini söyledi. 1 seneden sonra tekrar estetik ameliyat gireceğim. Şu an görüntüsü iyi değil. Tedavisi oldu sadece. Allah bilir. İyileşmesini bekliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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