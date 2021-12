12 bin kişinin çalıştığı OSB'nin ilk camisine mehter ve dualı açılış

Samsun'da 12 binden fazla kişinin istihdam edildiği Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) ilk camisinin açılışı, mehter marşları ve dualarla yapıldı.

Samsun'un en büyük sanayi bölgesi Merkez OSB’de 12 binden fazla kişinin istihdam edildiği 76 firma, 1 milyon 118 bin 179 metrekare alanda üretim yapıyor. Merkez OSB'de cami olmaması nedeniyle işçiler ve işverenler ibadetlerini gerçekleştirmek için diğer sanayi bölgelerindeki camilere gidiyordu.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Kadir Beytekin tarafından Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi'ne bir cami yaptırıldı. Mabede, "Samsun Merkez OSB Servet Beytekin Camisi" adı verildi. Cami, cuma namazı vaktinde kurban kesilmesinin ardından mehter marşları ve dualarla ibadete açıldı. Camide 2021 yılının son, caminin ise ilk cuma namazı kılındı.



Vali Dağlı: “Bu sanayide gerçekten bir cami ihtiyacı vardı”

Çok büyük bir OSB’de böyle bir camiye ihtiyaç olduğunun altını çizen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “2021’in son gününde çok hayırlı bir iş için bir araya geldik. Camimiz OSB’ye, burada yaşayanlara ve Samsun’a hayırlı olsun. Bu sanayide gerçekten bir cami ihtiyacı vardı. Eskiden beri dile getirilen bir husus olmasına rağmen bir türlü diğer işlerden dolayı başlanamamış ama Seral ailesiyle böyle bir konuda mütalaa yaptığımızda sağ olsunlar cami yapımını üstlendiler ve Servet Beytekin Camisi’ni yaptılar. Burası 24 saat çalışılmasına rağmen cuma günü daha yoğun olacağı için daha mütevazi bir yapı ve bahçesi daha çok kullanılacak bir alan olarak tasarlandı. 2021 Haziran’da caminin temelini atmıştık ve 6 ay geçmeden caminin inşaatı bitti. Hayrın tadını alan, hayrın devamını getiriyor. Ben bunu gördüm. Hem dünya hem de ahiret için çalışıyoruz. Bu manada hem üretimimizi yapacağız hem istihdamı sağlayacağız, bunlar da önemli hayırlı ancak bu tip tesisler, camiler, okullar, sağlık kuruluşları da çok önemli. Açılışını yaptığımız bu güzel eserin ilimize ve sanayi çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Başkan Demir: "Ruh bedenden ayrıldığı zaman dünyaya ait her şey dünyada kalacak"

Şehre kazandırılan cami ile birlikte sanayideki cami eksikliğinin giderildiğini altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun’da imkanı ve gücü olan değerli iş adamlarımız ve kardeşlerimizin Samsun’a kazandırdığı birçok eser var. Dünya geçici. Allah’ın nasibiyle kazanıyoruz. Ruh bedenden ayrıldığı zaman dünyaya ait her şey dünyada kalacak. Öbür aleme gidecek olan ruh, her şeyin hesabını verecek. Bugün de Erol Kadir Baytekin kardeşimiz güzel bir camiyi şehrimize kazandırdı. Türkiye’ye örnek olacak güzel eserleri Samsun’a kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“12 bin çalışan olan sanayi bölgesinde başka cami yoktu”

Servet Beytekin Camisi ile sanayi bölgesindeki cami eksikliğinin giderildiğine dikkat çeken Erol Kadir Beytekin, “Uzun yıllar hayal ettiğim, Allah’tan istediğim bir açılış bugün nasip oldu ve onun mutluluğunu yaşıyoruz. Camiyi babamın adına inşa ettik, 6 ay evvel başladık ve bugün açılışını mübarek cuma gününde yapıyoruz. Uzun yıllardır Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilik yapıyoruz. Sanayi bölgemizde bir cami yoktu. Yaklaşık 12 bin çalışanı olan OSB’deki çalışanlarımız ve işverenlerimiz dışarıdaki camilere gidiyordu. Valimizin isteği ve işareti ile onun bizden ricasını biz gerçekleştirdik. Ben de camiye babamın adının vermesinden dolayı Valimiz Zülkif Dağlı’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek cami ibadete açıldı.

Açılışa ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Haluk Akyüz, iş adamları ve davetliler katıldı.

