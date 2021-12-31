Narkotik operasyonunda kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişiye adli kontrol

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Narkotik operasyonunda kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişiye adli kontrol

İHA

Narkotik operasyonunda kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişiye adli kontrol

Samsun'da narkotik polisinin peşinde olduğu sırada kaçan ve kilometrelerce kovalamaca yakalanan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda M.K. ve H.E.'nin içinde bulunduğu otomobili takibe aldı. Narkotik polisinin İlkadım ilçesi İlyasköy mevkisinde durdurmak istediği otomobil kaçmaya başladı. Kaçan araçtakiler ile polis arasında kovalamaca başladı. Samsun polisi kaçan aracı yakalamak için alarma geçti. Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmayı sürdüren otomobilde bulunanlar ile polis arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Kovalamacaya İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Araçta bulunan M.K. ve H.E. kovalama sırasında Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi çevre yolu üzerinde araçtan silah ve uyuşturucu maddeleri yere attı.
Kilometrelerce süren kovalama sonucu Toptepe Mahallesi Aşık Veysel Sokak üzerinde yakalanan M.K. ve H.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan uyuşturucu şüphelilerinin çevre yolu kenarına araçtan attığı yol kenarlarında metamfetamin maddesi, sentetik ecza ve kubar esrar ile 2 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Polisteki sorgularının ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.K. ve H.E., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuyumcudan hırsızlık iddiasına gözaltı
YEREL HABERLER Kuyumcudan hırsızlık iddiasına gözaltı
Yeni yıla sağlıklı bir başlangıcın şifreleri
YEREL HABERLER Yeni yıla sağlıklı bir başlangıcın şifreleri
Rektör Ünal: “Kaliteyi yaşam tarzına çevirmeyi stratejik hedef olarak belirledik”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Kaliteyi yaşam tarzına çevirmeyi ...
Samsun TSO’nun bütçesi 18,3 milyon TL
YEREL HABERLER Samsun TSO’nun bütçesi 18,3 milyon TL
12 bin kişinin çalıştığı OSB'nin ilk camisine mehter ve dualı açılış
YEREL HABERLER 12 bin kişinin çalıştığı OSB'nin ilk camisine mehter ...
Atakum zabıtası ruhsatsız ‘gizli hamamı’ buldu
YEREL HABERLER Atakum zabıtası ruhsatsız ‘gizli hamamı’ buldu
Pitbullun burnunu kopardığı vatandaş: “Köpek değil sahibi suçlu”
YEREL HABERLER Pitbullun burnunu kopardığı vatandaş: “Köpek değil ...
Denizden çıkanlar şaşırttı
YEREL HABERLER Denizden çıkanlar şaşırttı
Trafik Kazaları Önleme Derneği'nden 'yılbaşı' uyarısı “Vatandaşlarımız kesinlikle alkollü araç kullanmamalı” "Yılbaşı sevincimizi trafik kazaları ile hüzne ve acıya dönüştürmeyelim" “Hiç kimse kendi zevki ve eğlencesi uğruna başkalarının malına ve canına kastetme lüksüne sahip değil”
YEREL HABERLER Trafik Kazaları Önleme Derneği'nden 'yılbaşı' ...
Profesörlerden "emzirme danışmanlığı ve relaktasyon" semineri
YEREL HABERLER Profesörlerden "emzirme danışmanlığı ve relaktasyon" ...
Başkan Topaloğlu: “Söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirdik”
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: “Söz verdiğimiz birçok projeyi ...
CANiK şampiyonluklar hanesine yenilerini ekliyor
YEREL HABERLER CANiK şampiyonluklar hanesine yenilerini ekliyor
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır ...
Samsun’da eğitimi tamamlayan 20 dalgıç belge aldı
YEREL HABERLER Samsun’da eğitimi tamamlayan 20 dalgıç belge aldı
Canik’te birim müdürleri ödüllendirildi
YEREL HABERLER Canik’te birim müdürleri ödüllendirildi
Samsun’da yılbaşı önlemleri alındı
YEREL HABERLER Samsun’da yılbaşı önlemleri alındı
Samsun’da 2021’de 4 bin 758 çiftçiye destek
YEREL HABERLER Samsun’da 2021’de 4 bin 758 çiftçiye destek
'Dur' ihtarına uymayıp, kaçarken uyuşturucu ile silahları yola attılar
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçarken uyuşturucu ile ...
Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza kamerada (2)
YEREL HABERLER Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza ...
Torununu okula götüren kadının ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Torununu okula götüren kadının ölümüne sebep olan ...
Başhekimden hastalara moral
YEREL HABERLER Başhekimden hastalara moral
Samsun Teknopark kendi kategorisinde dördüncü oldu
YEREL HABERLER Samsun Teknopark kendi kategorisinde dördüncü oldu
Zabıtadan dilenci operasyonu: 96 kişi suçüstü yakalandı Dilencilerin üzerinden toplam 3 bin 500 TL çıktı
YEREL HABERLER Zabıtadan dilenci operasyonu: 96 kişi suçüstü ...
Balıkçılar 2021’den memnun ayrılıyor Samsun’da kalkan balığının tanesi 500 TL
YEREL HABERLER Balıkçılar 2021’den memnun ayrılıyor Samsun’da kalkan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.