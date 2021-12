Narkotik operasyonunda kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişiye adli kontrol

Samsun'da narkotik polisinin peşinde olduğu sırada kaçan ve kilometrelerce kovalamaca yakalanan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda M.K. ve H.E.'nin içinde bulunduğu otomobili takibe aldı. Narkotik polisinin İlkadım ilçesi İlyasköy mevkisinde durdurmak istediği otomobil kaçmaya başladı. Kaçan araçtakiler ile polis arasında kovalamaca başladı. Samsun polisi kaçan aracı yakalamak için alarma geçti. Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmayı sürdüren otomobilde bulunanlar ile polis arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Kovalamacaya İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Araçta bulunan M.K. ve H.E. kovalama sırasında Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi çevre yolu üzerinde araçtan silah ve uyuşturucu maddeleri yere attı.

Kilometrelerce süren kovalama sonucu Toptepe Mahallesi Aşık Veysel Sokak üzerinde yakalanan M.K. ve H.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan uyuşturucu şüphelilerinin çevre yolu kenarına araçtan attığı yol kenarlarında metamfetamin maddesi, sentetik ecza ve kubar esrar ile 2 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polisteki sorgularının ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.K. ve H.E., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

