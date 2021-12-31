2021’in son ders zili çaldı: İlkokulda yeni yıl renkli görüntülerle kutlandı

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– Samsun’da 2021’in son ders zilinin çalmasıyla, bir ilkokulda yapılan yeni yıl kutlamasından renkli görüntüler yansıdı.

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Seyfi Demirsoy İlkokulu’nda öğrenciler ellerinde renkli balonlarla yeni yılı kutladı. 2021’in son gününde gerçekleştirilen ‘Yeni Yılda Hayallerini Özgür Bırak’ etkinliği çocuklara neşeli anlar yaşattı.

Yılın son dersinin bitişiyle okul bahçesinde toplanan öğrenciler, öğretmenlerinin hazırladığı sürprizle karşılaştı. Renkli balonlar dağıtılan öğrenciler, çalan müziklerle yeni yıl coşkusuna katıldı. Çocuk gülüşleri eşliğinde renkli görüntüler yaşandı. Etkinlik sonunda okul idarecileri, 2022 yılının öğrencilere sağlık ve mutluluk getirmesi dileklerini iletti.

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