Samsun’da Mekke’nin fethinin 1391. yılı kutlandı

Anadolu Gençlik Derneği(AGD) Samsun Şubesi tarafından Mekke’nin Fethi’nin 1391. yılı nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu’nda düzenlenen program Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Katılımcılar daha sonra yapılan mehteran gösterisi ile coşkuyu yaşadı.

Gecede AGD İlkadım Şube Başkanı Faruk Emin Eren ve Ali Düzgün yaptıkları konuşmalarla günün anlam ve önemini dile getirdi.

Devam eden kutlama gecesinde ezgi ve semazen gösteresi de yapıldı. Kutlama gecesi yapılan dualarla sona erdi. Programa çeşitli kurumlardan temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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