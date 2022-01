Bu kursta 7'den 70'e herkes bağlama öğreniyor

Samsun'da açılan bağlama kursunda 7'den 70'e herkes bağlama öğreniyor.

Pandemi nedeniyle ara verilen bağlama kursları Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ücretsiz olarak tekrar başladı. Ev hanımlarından sağlık çalışanlarına, öğretmenlerden emeklilere kadar birçok farklı görevi bulunan kişilerin katıldığı bağlama kursu yoğun ilgi görüyor. Yetişkin vatandaşların adeta bağlama ile şov yaptığı kurslarda çalınan parçalar dinleyenlerin kulaklarının pasını siliyor. Kurslar sayesinde ayrıca kurulduğu günden bugüne kadar güzel sanatlar lisesine 13, üniversiteye ise 10 öğrenci yerleştirildi.



"Özellikle ev hanımlarının yoğun bir ilgisi var"

Bağlama kursu hakkında bilgi veren İlkadım Halk Eğitim Merkezi Sanat Akademi Sorumlu Müdürü Ali Rıza Gündoğdu, "2019 yılında kurulan akademi bu yıl 350 kişiyle eğitim hayatına başladı. Tabii ki daha sonra korona salgınında kurslarımıza ara verildi. 2021 yılı Kasım ayında kurslar yeniden başladı. Kurslarımıza şu anda 250 öğrencimizle devam ediyoruz. Keman, gitar, bağlama, piyano, ney gruplarında kurslarımız var. Özellikle hafta sonları çocuklara ayrılan derslerimiz hafta içinde de yetişkin gruplarıyla devam ediyoruz. Özellikle çocuklarda 3. sınıf ve üzerini alıyoruz. Yetişkinlerde isteyen gelebiliyor. Kurslarımız tamamen ücretsizdir. Konservatuar ayarımızda da kurslarımız var. 3 yılda bu merkezimizden güzel sanatlar lisesine 13, üniversiteye de 10 öğrenci yerleşti. Kurslar çok zevkli geçiyor. Güzel bir koromuz oluşuyor. Özellikle ev hanımlarının yoğun bir ilgisi var. Hafta sonu da çocuklarımızın yoğun katılımı söz konusu" dedi.



"Bağlama çalmak çocukluk aşkımdı"

67 yaşında bağlama kursuna giden Hayriye Bayramoğlu, "Benim bağlama çalmak çocukluk aşkımdı. O zamanlar imkansızlıklardan dolayı öğrenmek nasip olmadı. Ali Rıza hocamla birlikte epey bir yol kat ettiğimi düşünüyorum. Buraya gelmekten dolayı çok mutluyum. En güzel vaktim burada geçiyor" diye konuştu.



"Hep içimde ukde kalmıştı"

50 yaşındaki kursiyer Fatma Seven, “Bağlama aşkı bende de ortaokul yıllarında vardı. Maalesef maddi durumlardan dolayı bir bağlama alıp kursa gidememiştim. Hep içimde ukde kalmıştı. Yıllar sonra böyle bir kurs açıldığında ben de başvurdum. İlk başlarda bağlamanın sapını dahi sandalyeye koyarak çalışıyordum. Sağ olsun Ali Rıza hocamın yardımıyla her şeyi öğrendik. Daha sonrasında bunu kızıma da yansıttım. Beraber kurslara geliyoruz" şeklinde konuştu.

Annesiyle birlikte bağlama kursuna gelen 11 yaşındaki Buğlem Seven ise "Ben öğrenci olduğum için cumartesi ve pazar günleri gelebiliyorum. Kurs çok eğlenceli geçiyor. Tabii ki unutmamak için evde annemle tekrar yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer kursiyerler ise bağlama çalmaktan büyük keyif aldıklarını dile getirdiler.

