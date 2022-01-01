Terme’de trafik kazası: 1 yaralı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'un Terme ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Terme'nin Yalı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, SamsunOrdu karayolunda seyir etmekte olan 34 ND 4124 plakalı otomobil sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hâkimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.