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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den kömür kalitesi denetimi

İHA

Büyükşehir’den kömür kalitesi denetimi

Samsun’da hava kalitesinin korunması amacıyla Büyükşehir Belediyesi, kirliliği artıran kömürlere yönelik denetimlerine devam ediyor.
Kömür satan işletmelerden numuneler alan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, analizler sonucunda standartların altında kömür satanlara cezai yaptırım uygulayacak. Denetimlere kış mevsimi boyunca devam edecek ekipler, bugüne kadar kalite ve standartlara aykırı kömür satışına rastlamadı.
Hava kirliliğiyle mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen, “Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kış döneminde Samsun’da kullanılacak olan katı yakıtların kriterlerini ve uygulama esaslarını içeren Samsun Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu kararlarınca teknik ekiplerimiz, kömür satışı yapan işletmelere yönelik kalite denetimlerini artırdı. Belirlenen yakma saatlerine uyulup uyulmadığını drone ile izleyen ekiplerimiz, aksi bir durum tespit edilmesi durumunda söz konusu konutu denetim kapsamına alıyor. Ayrıca katı yakıt sistemli binaların kazan dairelerini de denetliyoruz. Baca temizliğinin yetkili firma tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, kazan görevlisinin ateşçi belgesi olup olmadığını da kontrol ediyoruz” dedi.

Büyükşehir’den psikososyal eğitim
Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi’nin (SADEM) danışmanlık hizmetlerinden faydalanan yüzlerce birey ve ebeveyn, problemlerinden kurtularak yaşamlarını mutlu şekilde devam ettiriyor.
Aile bütünlüğünün dağılmasını önleyen merkezin psikososyal eğitimlerine ise ilgi her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çocuk, genç, ebeveyn ve yaşlılarımız toplumumuzun temel direkleridir. Aile ise bunları bir arada tutan en büyük güçtür. Dolayısıyla aile içi veya bireysel anlamda yaşanan sorunların büyümeden çözüme kavuşturulmasına yardımcı olmak, sosyal belediyecilik anlamında vazifemizdir” diye konuştu.
Aile içi veya kişisel sorunlarının çözümünde aktif rol oynayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki SADEM, faaliyetleriyle, duygularını yönetmekte zorlanan vatandaşlara hizmet veriyor.
İlköğretim çağındaki öğrencilerden 65 yaş üstü kişilere kadar herkese danışmalık hizmeti veren kurum, 2020 yılında başvuru yapan 230 kişiyle görüşme gerçekleştirdi. Bu sayı 2021 yılında 1299 kişiye yükseldi. Görüşmeler sayesinde 2021 yılında 100’ün üzerinde çift boşanmaktan vazgeçti. 250 aile içi şiddet sona erdi. 210 genç teknoloji bağımlısı ve 207 kişi de beyni gerçeği yansıtmayan bağlantılar kurulması olarak adlandırılan bilişsel çarpıtmadan kurtuldu.
Aile İçi Şiddet ve Sosyal Öğrenme İlişkisi, Şiddeti Önleyici Tedbirler, Teknoloji Bağımlılığı ve Ekran Kullanımı, Bilişsel Çarpıtmalar, Sınav Stresi ve Stresle Başa Çıkma, Öfke ve Öfke Kontrolü, Türk Kültürü ve Aile gibi konulara ilişkin düzenlenen 12 psikososyal eğitime ise toplamda 1100 kişi katıldı.

SADEM eğitimleri, 2022 yılında da devam edecek.
‘Aile Şiddet ve Sosyal Öğrenme İlişkisi’ ile ‘Şiddet Önleyici Tedbirler’ eğitimi 5 Ocak’ta Sadi Teknesi’nde, ‘Sınav Stresi ve Stresle Başa Çıkma’ eğitimi 6 Ocak’ta Halk Eğitim Merkezi’nde, ‘Düşünce Hatalarımız’ eğitimi 26 Ocak’ta Millet Bahçesi Hanımlar Lokali’nde, 2 Şubat’ta ise Sadi Teknesi’nde, ‘Teknoloji Bağımlılığı ve Ekran Kullanımı’ eğitimi 1318 Ocak’ta Paşa Konakları’nda, ‘Öfke ve Öfke Kontrolü’ eğitimi 13 Ocak’ta Halk Eğitim Merkezi’nde, ‘Aile Kavramı ve İlişkiler’ eğitimi de 20 Ocak’ta Halk Eğitim Merkezi’nde yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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