Salon sporlarına başlamadan önce check-up uyarısı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, salon sporlarına başlayacak olan kişinin hem kardiyolojik açıdan hem de ortopedik açıdan checkup'tan geçmesini tavsiye etti.

Spor yapmanın önemine değinen Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Spor yapmak, sağlıklı olarak kilo almayı sağlar, vücudun Ph seviyesi dengeler, romatizma, kanser gibi hastalıkların önüne geçer, ruh halinin iyileşmesine sebep olur, endorfin salgılamasına sebep olur.

Bu anlamda 21. yüzyılda özellikle modernite ve hızlı yaşam döngüsünün artmasıyla spor günümüzde daha önemli bir hale gelmiştir" dedi.



Salon sporlarına ilgi artıyor

Yaz aylarında ilkbahar da açık havada spor yapmak daha sağlıklı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Fakat kış aylarında havanın soğumasıyla birlikte salon sporlarına ilgi gün ve gün artmaktadır. Özellikle covid19 pandemisinin devam ettiği günümüzde salon sporlarına dikkatle bakmakta fayda var. Bu anlamda salon sporlarına başlamadan önce hem kardiyolojik açıdan, hem de ortopedik açıdan vücudunuzu checkup'tan geçirmenizi tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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