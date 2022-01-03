Uğur Mumcu Parkı yenilendi

İlkadım Belediyesi, Uğur Mumcu Parkı’nı baştan aşağı yeniledi.

İlçe genelinde tüm parklarda yenileme, bakım ve onarım çalışması yapan İlkadım Belediyesi, Uğur Mumcu Parkı’nı da yeniledi. Uzun yıllardır Bahçelievler Mahallesi sakinlerine hizmet veren parkın birçok alanının deforme olması ve vatandaşların parkın yenilenmesini talep etmeleri üzerine İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş harekete geçti. 3 dönümlük alanda bulunan parkta baştan aşağı yenileme çalışması başlatıldı. Parkın içerisinde yıpranmış ve kullanım ömrünü tamamlamış alanlar temizlenerek yeni bir projelendirme çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Ben geçen yıl mahalle sakinlerine bir söz vermiştim. Mali tablomuzda istediğimiz ivmeyi yakaladığımız zaman ilçemizde bulunan ilçe sakinlerimizin hoşça vakit geçireceği park ve oyun alanlarını yenileceğimizi söylemiştik. Sözümüzde de duruyoruz. Parklarımızı bir bir yeniliyoruz. Artık Bahçelievler Mahallemiz’de bulunan Uğur Mumcu’yu şanına yakışır şekilde anacağız. Rahmetli Uğur Mumcu’nun katledilişinin 28. yılında hala o üzüntüyü içimizde yaşıyoruz. Adını verildiği parkımızı yenilerken doğal yapısı ve yeşiline hiçbir zarar vermeden içerisinde bulunan Samsun Şehitleri Anıtını da baştan aşağı yeniledik. Yeni modern pergolalı oturma gruplarıyla farklılığını hissettirecek, özellikle yaz döneminde çiçekler açtığında, göreceksiniz burası gençlerin cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

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