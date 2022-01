Özdemir: “Öğrencilerimizin yanında ve destekçisiyiz”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, makamında ağırladığı başarıları öğrencileri tebrik ederek, “Havza Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanında ve destekçisiyiz” dedi.

2021 yılında Samsun il genelinde düzenlenen yarışma, etkinlik, takım ve bireysel spor müsabakalarda dereceye giren öğrenciler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret etti. Programda konuşan Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam her başarının öğrencinin motivasyonu arttırdığını belirterek, “Her başarı bir sonraki yarışmanın motivasyon aracı oluyor. Başarı geldikçe öğrencilerimizdeki özgüveninde arttığını gözlemekteyiz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir’e teşekkür ederim” diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise başarılarından dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, “İlçemizi en iyi şekilde Samsun’da temsil ederek ilimizi temsil etmeye hak kazanan sizler bizler için onur kaynağısınız. Havza Belediyesi olarak her zaman geleceğimizin teminatı ve büyükleri olan siz öğrencilerimizin yanında ve destekçisiyiz. İnşallah ilçemiz öğrencilerimizin başarıları artarak devam edecek. Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

