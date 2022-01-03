Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Ş.Ç.(24) sol omzundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, alacakverecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.A.(27) ise polis tarafından gözaltına alındı.

İfadesi alınan M.A. serbest bırakıldı.

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