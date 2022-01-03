Direklerden kablo hırsızlığına 2 gözaltı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Samsun'un Terme ilçesinde direklerden telefon kablolarının kesilerek çalınması olayıyla ilgili 2 kişi, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinin Örencik Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait 3 direk arasında bulunan 80 metre uzunluğundaki bakır ve çelik kablo ile yine ilçenin İlimdağı Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait 5 direk arasındaki 150 metre uzunluğundaki bakır ve çelik kablo kesilerek çalındı. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Jandarma ekipleri T.Y.'nin (56) kabloları kesip çaldığını ve hurdacı H.A.'ya sattığını tespit etti.

Jandarma ekipleri T.Y. ve H.A.'yı gözaltına aldı. İfadesi alınan 2 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

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