Havza Mekanik Otopark inşaatının yüzde 66’sı tamam

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin önemli projelerinden olan ve geçen yıl temeli atılan 340 araçlık Havza Mekanik Otopark Projesi'nin fiziki tamamlanması yüzde 66’ya ulaştı.

Uyguladığı pek çok proje ile Türkiye’ye örnek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin trafik sorununa kalıcı çözüm bulmak amacıyla merkez ve ilçelerinde hayata geçirilen yatırımları hızla yükseliyor. Geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından temeli atılan 5 katlı 340 araç kapasiteli Havza Mekanik Otopark inşaatının yüzde 66’sı tamamlandı. 5 bin metrekarelik alana inşa edilen otopark, Mayıs ayında hizmete girecek.

Otoparkın 5 katlı olacağını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “3 katı yerin altında olacak otopark, tamamen mekanik sistemle çalışacak. Yani sürücüler, araçları park etmek için yer aramayacak. Araç bir platform üzerinde tamamen otomatik olarak park ediliyor. Bu sayede kullanıcılar park yeri aramak zorunda kalmıyorlar. Ayrılırken de sürücü elindeki kartı okutarak aracını teslim alıyor. Bu yatırım Havzalılara verdiğimiz önemin ve kıymetin göstergesidir. Halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız projeleri bir bir hayata geçiriyor, belediyemizin tüm imkanlarını hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz" dedi.



Trafiği büyük oranda rahatlatacak

“Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız projeleri hızla devam ettirerek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltiyoruz” diyen Başkan Demir şunları söyledi:

"Belediyemizin tüm imkanlarını hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, projelerimizi belirleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havza Mekanik Otopark Projesi de bu çalışmalardan bir tanesi. İnşallah kısa bir süre sonra katlı otoparkımız tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine girecek. Bu bölgemiz trafik akışının yoğun olduğu bir bölge. 340 araç kapasiteli olacak otoparkımız bu sıkışıklığı azaltacak ve rahat bir nefes aldıracak.”

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