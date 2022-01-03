Başkan Dikkol güven tazeledi

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Çarşamba Marangozlar Odası’nın gerçekleştirdiği genel kurulda mevcut Başkan Kerim Dikkol, güven tazeledi.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Marangozlar Odası Olağan Genel Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından yönetim kurulu faaliyet, gelir gider raporlarının okunması ve oylamaya sunulmasının ardından divan başkanı olan Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı Eyüb Güler, kısa bir konuşma yaptı.

147 oda üyesinin oy kullandığı kongrede tek liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Kerim Dikkol oyların tamamını alarak güven tazeledi. Oylamanın ardından Kerim Dikkol tebrikleri kabul ederken, katılımlarından dolayı oda üyelerine ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.

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