Silahla yaralanan şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Samsun'da aralarında husumet bulunan şahıs tarafından bacağından silahla vurularak yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çınar ağacı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oymaağaç Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa A., yine aynı mahalleden olan Yusuf A.’yı aralarında bulunan bir husumet nedeniyle çıkan tartışmada silahla yaraladı. Bacağından yaralanan Yusuf A.'nın yardımına ise ambulans helikopter yetişti. Vezirköprü'den alınan Yusuf A., Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) götürüldü.

Mustafa A. ise Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.