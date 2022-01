Kavak’ta metruk binalar yıkılıyor

Kavak Belediyesi, ilçede can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metruk binaları yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nun talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, ilçe estetiğini bozan atıl durumdaki metruk binaların yıkımın çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, gerek muhtarlar ve gerekse vatandaşların şikâyet ve talepleri ile belirlenen ve sahiplerince kullanılmadığı için zaman içinde harabeye dönüşen metruk binaların buraları oyun alanına çeviren çocuklar içinde büyük risk oluşturduğunu söyledi. Çökme tehlikesinden dolayı mahalle sakinlerini tedirgin eden metruk yapıların durum tespitleri ardından yıkılarak kaldırıldıklarını anlatan Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, bu konuda titiz bir çalışma yaptıklarını ifade etti. Sarıcaoğlu, "İlçemiz metruk yapılardan temizlendikçe hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de Kavak’ta görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden harabe binaları yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz" dedi. Çalışmanın halkın can ve mal güvenlikleri yanında kent estetiği içinde önemli olduğunu belirten Başkan Sarıcaoğlu, şunları söyledi:

“Gerek bizlerin tespitleri ve gerekse muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan gelen şikâyet ve talepleri de dikkate alarak fen işleri müdürlüğümüz ilçede çevre kirliliğine neden olan boş ve terk edilmiş binaları yıkım çalışmalarına devam ediyor. Metruk binaların kaldırılması ilçemizin görselliğine de katkı sunacak.”

Öte yandan Soğuksu, Yaşar Doğu ve Yeni Cami Mahallelerinde iş makineleriyle yıkım çalışmalarını izleyen mahalle sakinleri insanların can ve mal güvenliğini tehdit etmesi yanı sıra, kimi zaman da sosyal sorunlara ve istenmeyen olaylara yol açan bu tür yapıları yıkılmasından dolayı ekiplere teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.