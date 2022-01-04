'Canım Dayım' filmi 7 Ocak’ta sinemalarda

Otistik bir birey olan Adem ile küçük kız yeğeni Melek’in hikayesini konu alan ‘Canım Dayım’ sinema filmi 7 Ocak Cuma günü beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Adem Yılmaz, Ayşenaz Atakol, Fatih Topcuoğlu, Zehra Yılmaz, Serhat Özcan, Merve Bulut, Cihat Tamer, Semra Dinçer, Sabriye Kara, Dilek Serbest, Seymen Aydın, Aydan Çakır, Ahmet Dursun ve Ceyda Pınar gibi birçok ünlü oyuncunun yanı sıra konuk oyuncu olarak gazeteci Talat Atilla da yer alıyor.

Yurt içi ve uluslararası arenada birçok festivalde boy gösteren film konusuyla otizm farkındalığına dikkat çekmeye çalışılacak. Yönetmenliğini ve senaristliğini Fuat Yılmaz'ın üstlendiği, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve CityMall AVM’nin sponsor olduğu Canım Dayım filmi, 7 Ocak’ta tüm Türkiye’de sinema severlerle buluşacak.

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