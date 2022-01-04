Eczanelere 'atık ilaç toplama kutuları' dağıtıldı

“Sıfır Atık Projesi” kapsamında yağ, tekstil ürünü, elektronik eşya, plastik, kağıt, cam atıklarını geri dönüşüme kazandıran Terme Belediyesi, başlattığı yeni uygulamayla atık ilaçları toplamak için ilçe genelindeki tüm eczanelere ve sağlık kuruluşlarına 'atık ilaç toplama kutuları' dağıttı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde sürdürülen 'Sıfır Atık Projesi’ kapsamında başlatılan atık yönetimi ve sıfır atık seferberliğini kararlılıkla sürdürüyor.

Karadeniz’in 2’inci 1. sınıf atık getirme tesisini ve mobil atık getirme noktalarını hizmete kazandıran Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sıfır atık projesi kapsamında bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı genelge doğrultusunda atık ilaçların ayrıştırılarak doğaya zarar veremeyecek şekilde imha edilebilmesi için ilçedeki tüm eczanelere ve sağlık kuruluşlarına atık ilaç toplama kutuları yerleştirdi. Başlatılan çalışma kapsamında vatandaşlar, evlerinde bulunan tarihi geçmiş, kullanılmayan ilaçları kendilerine en yakın eczaneye ve sağlık kuruluşuna götürerek bu kutuya bırakabilecek. Atık kutularına bırakılan ilaçlar, ekipler tarafından belirli aralıklarla toplanarak imha edilecek.

İlaçların çöpe karışmasını önlemek amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını söyleyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Geri dönüşüm çalışmaları kapsamında atık ilaçları toplayacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı genelge kapsamında ilaçların çöpe karışmasını önlemek adına eczanelerimize ve sağlık kuruluşlarımıza atık ilaç toplama kutuları ve bilgilendirme afişleri bırakıyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımızın evindeki kullanılma süresi geçen ilaçları toplayarak doğaya zarar vermeden ayrı bir şekilde imha edilmesini sağlayacağız" dedi.

Küresel ısınma ve çevre kirliliğinin dünyamızı ciddi bir şekilde tehdit ettiği son yıllarda, görünür kirliliğe ek olarak, gözle göremediğimiz ancak toprağı ve suyu kirleten dolayısıyla halk sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden birisinin atık ilaç olduğuna dikkat çeken Termeli eczacılar ise doğa ve çevre dostu bu proje için Başkan Kılıç'a teşekkür etti.

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