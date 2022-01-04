Dolmuştan inen yaşlı adama araç çarptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da dolmuştan inen yaşlı adam, başka bir aracın çarpması sonucu hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal mahalleden dolmuş minibüs ile şehre gelen 65 yaşındaki Muhammet T. minibüsten indiği sırada, Emrah A.'nın kullandığı 55 AS 444 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yakalandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet T. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.