Terme Şoförler ve Otomobilciler Odası 18. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Şuayip Akbulut güven tazeledi. Başkan Akbulut, “Terme Şoförler Odası olarak bugüne kadar esnafımızı koruma gayretinde olduk bundan sonra da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Terme Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın seçimli genel kurulunda mevcut Başkan Şuayip Akbulut yeniden göreve seçildi. Bir tesislerde gerçekleştirilen genel kurula yoğun katılım gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, divan kurulunun konuşmalarıyla devam etti.

Programda konuşan Şoförler Odası Başkanı Şuayip Akbulut, “Pandemi sürecinde her sektörde olduğu gibi şoför esnafımız da büyük sorunlarla karşılaştı. Bugün de başta akaryakıt, yedek parça, bakım maliyetleriyle mücadelemiz devam ediyor. Terme Şoförler Odası olarak bugüne kadar esnafımızı koruma gayretinde olduk bundan sonra da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz. Yeni dönemde de şahsımı ve yönetimimi bu göreve layık gören sevgili üyelerime teşekkür ederim” dedi.

Genel kurula, Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Terme Ticaret Borsası Başkanı Haluk Trabzon, Terme Ticaret Odası Başkanı Ahmet Ekmekçi, Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, Terme Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Refaettin Danacı, Terme Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Recep Özcan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda üye katıldı.

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