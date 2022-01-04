Atakum'da 6 ayda 95 haneye 665 defa destek

Atakum Belediyesi'nin 65 yaş üzeri ve dezavantajlı vatandaşlar için oluşturduğu Evde Destek Hizmetleri Birimi faaliyete başladığı 2021 yılının Haziran ayından itibaren 95 haneye 665 defa destek ulaştırdı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin, "Evdeki ihtiyaçlarınızda, Atakum Belediyesi yanınızda" diyerek duyurduğu Evde Destek Hizmetleri Birimi, 2021 yılı HaziranAralık döneminde evde temizlik, kişisel bakım, psikolojik destek ve teknik alanlarda 95 haneye 665 defa ulaşarak yoğun mesai harcadı.

Evde Destek Hizmetleri Birimi bünyesinde vatandaşlara psikolojik destek sağlamak için iki psikolog, saç bakımı için bir kuaför, evde temizlik işlerini gerçekleştirebilmek için altı temizlik personeli, yaş almış vatandaşların bakımı için iki yaşlı bakım uzmanı, tansiyon, nabız, şeker ölçümü yapacak bir hemşire ile tamir ve onarım gibi teknik ihtiyaçları karşılayabilmek için iki teknik personel hazır bulunuyor.

Evde destek hizmetinden faydalanmak isteyen Atakumlular, telefon numaraları üzerinden belediyeye ulaşıp talep oluşturabiliyor. Evde Destek Hizmetleri Birimi, belirlenen şartlara uyan yurttaşların yer aldığı listeler doğrultusunda belediye hizmetini kent geneline ulaştırıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.