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10 bin liralık güvenlik sistemini bozup 20 bin liralık kablo çaldılar

İHA

10 bin liralık güvenlik sistemini bozup 20 bin liralık kablo çaldılar

Samsun'da sanayi sitesinde bir iş yerinden 20 bin liralık kablo çalan hırsızlar, 10 bin liralık da güvenlik kamerası sistemini bozarak zarar verdiler. Olayla ilgili yakalanan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 13 gün önce gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar hurdacı dükkanına geceleyin girerek önce 10 bin lira değerindeki güvenlik kamerası sistemine zarar verdiler, ardından da 20 bin lira değerinde kablo çaldılar.
Hırsızlık olayı polise haber verildi. Polis olayla ilgili E.K. ve O.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, O.D. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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