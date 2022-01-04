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Uzmanından “TL” öngörüsü 2021’de dolar yüzde 80, altın yüzde 76, euro da yüzde 67 oranında yatırımcısına kazanç sağlamıştı Kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları ile 2022’nin en çok kazanç sağlayacak yatırım aracının TL olacağı öngörülüyor

İHA

Uzmanından “TL” öngörüsü 2021’de dolar yüzde 80, altın yüzde 76, euro da yüzde 67 oranında yatırımcısına kazanç sağlamıştı Kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları ile 2022’nin en çok kazanç sağlayacak yatırım aracının TL olacağı öngörülüyor

Ekonomi doktoru ve Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Dr. Salih Özman, 2021 yılının en çok kazanç sağlayan yatırım aracının yüzde 80 ile dolar olduğunu, 2022 yılında ise en çok kazanç getirecek yatırım aracının “kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları” olacağını iddia etti.
Enflasyon, kur artışı ve altın fiyatları, 2021 yılında dalgalı bir dönem geçirdi. Tüm bu dalgalanmalara rağmen dolar yüzde 80, altın yüzde 76 ve euro da yüzde 67 oranında yatırımcısına kazanç sağladı. Durum böyle olurken, yeni ekonomi modeli kapsamında yapılan hamleler Türk Lirasının değer kazanmasına yol açtı. Başkan Salih Özman da alınan ekonomik önlemler ve teşvikler ile birlikte yeni yılda en çok gelir getirecek yatırım aracının 'TL olacağını' iddia ederek, açıklamalarda bulundu.

“2021’de en çok kazandıran yatırım aracı yüzde 80 ile dolar oldu”
Yeni yılda hiçbir şeyin 2021 yılı gibi olmayacağının altını çizen Salih Özman, “Bütün yatırım araçları 2021 yılında çok dalgalı bir seyir izledi. 2021 yılında en çok getiri sağlayan yatırım aracı dolar oldu. Dolar, 2021’de yatırımcısına yüzde 80 kazanç sağladı. Altın 2021’de yüzde 76 seviyesinde kazanç sağlarken, euro da yatırımcısına yüzde 67 kazandırdı. Yılsonunda altının gramı bin TL’den 700’lü seviyelere, dolar da 20 TL’den 13 TL seviyelerine gerileyince kazanç oranları da değişti. Merkez Bankası’nın müdahalesi olmasaydı, bu yatırım araçları 2021 yılında yüzde 100’ün üzerinde bir gelir getirecekti. Tüm bunlara rağmen yatırım araçlarından elde edilen getiriler de son derece karlı oldu. Öte yandan altın yatırımcısına yüzde 76 kazanç sağlarken, 2021 yılında ONS bazında dünyada yüzde 4 değer kaybetti. 2021 yılı başına 1905 dolar seviyesinde başlayan ONS altın, yılın sonunda 1800 dolara düştü” dedi.

“2022’de elinde döviz olanlar 2021’de olduğu gibi çok para kazanamayacaklar”
2022’nin kesinlikle ‘döviz yılı’ olmayacağını vurgulayan Özman, “2022 yılında dünyada altının ONS fiyatlarının düşeceğini düşünmüyorum. Yeni yılda da altının güvenli bir yatırım aracı olacağı kanaatindeyim. İsteyenler uzun vadeli olarak altına yatırım yapabilir. 2022 yılında döviz kurlarında yukarı anlamda bir hareketin olmasını beklemiyorum. Yılın ilk çeyreğinde döviz kurlarında yükselme olmayacak. Kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarına olan alaka önümüzdeki süreç için çok önemli olacak. Kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları ilgi görmeye devam ederse, iç ve dış kaynaklı bir olumsuzluk olmazsa döviz kurlarında yükseliş olacağını düşünmüyorum. Geçen sene herkes döviz alıp, kar etmeye çalışıyordu. 2022’de elinde döviz olanlar 2021’de olduğu gibi çok para kazanamayacaklar. İhracata dayalı yeni ekonomik model de yaz aylarına doğru meyvelerini vermeye başlarsa bir döviz bolluğu oluşacak, döviz kurları o yüzden fazla artış göstermeyecek. Bu altına da yansıyacaktır ama ONS altın düşmeyeceği için altını pek etkilemeyecek. 2022’de dövizde bir artış olmayacak, altında ONS’a bağlı belirli bir yükseliş olabilir. Bence yeni yılın ilk yarısında en önemli getiriyi Kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları getirecektir. 2022’nin 2. 6 ayı için ise ekonomik göstergelere bakmak lazım. 2022 yılı döviz yılı olmayacak” diye konuştu.
Bugün itibarıyla gram altın 773 TL, dolar 13,30 TL ve euro da 15,08 olarak işlem gördü.

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