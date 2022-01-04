Samsun'daki silahla yaralamaya 3 gözaltı

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Samsun'da silahlı saldırıda bir kişinin ağır yaralanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi Polatlı Bulvarı Badırlı Köprüsü üzerinde 30 Aralık akşamı saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırısına uğrayan 27 yaşındaki Burak T., 3 yerinden vuruldu. Ağır yaralanan Burak T., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili G.K.(22), F.K.(28) ve F.K.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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