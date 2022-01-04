Samsun'da tramvay otomobile çarptı

Samsun’da tramvayın otomobile çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Atakum ilçesi Körfez Tramvay İstasyonu’nda meydana geldi. OMÜ Rektörlük İstasyonu’ndan yolcu alan ‘Terme’ adlı tramvay Tekkeköy istikametine hareket etti. Rektörlükten sonraki Körfez İstasyonu’na 15 metre kala tramvay, hemzemin geçitte Nezir Çelik’in kullandığı 19 TL 450 plakalı otomobile çarptı. Sol ön ve arka kapılarına darbe alan otomobilde bulunan sürücü Nezir ve oğlu Polat Çelik kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Kazalı otomobil, tramvay trafiğinin açılması için yolcular ve güvenlik görevlileri tarafından rayların dışına itildi.

Otomobilde bulunan Polat Çelik, “Biz tam geliyorduk. Bize çarptı. Çarpmayla duvara doğru itildik. Son anda kurtulduk” dedi.

Tramvayda bulunan bir yolcu ise, “Ben oturuyordum. Sonra yüksek bir ses geldi. Sonra tramvay geriye doğru gitmeye başladı. Sonra kaza olduğunu, otomobile çarptığını anladık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.