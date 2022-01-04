Samsun 39 bin 874 kişi göç aldı, 33 bin 330 kişiyi de göç verdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun 39 bin 874 kişi göç alırken, 33 bin 330 kişiyi de göç verdi.

TÜİK verilerine göre Samsun’un göç verdiği nüfusun eğitim durumu verilerine göre 250 okumayazma bilmeyen, 181 okumayazma bilen fakat okul bitirmeyen, 2 bin 991 ilkokul mezunu, 1455 ilköğretim mezunu, 4 bin 465 ortaokul mezunu, 7 bin 830 lise mezunu, 13 bin 349 yüksekokul veya fakülte mezunu, 916 yüksek lisans mezunu, 80 doktora mezunu ve 143 eğitim durumu bilinmeyen göç verdi.

Samsun'un göç aldığı nüfusun eğitim durumuna bakıldığında ise 376 okumayazma bilmeyen, 2 bin 685 okul bitirmeyen, 5 bin 104 ilkokul mezunu, 2 bin 210 ortaokul mezunu, 10 bin 331 lise mezunu, 12 bin 787 yüksekokul veya fakülte mezunu, 1100 yüksek lisans mezunu, 132 doktora mezunu ve 256 da eğitim durumu bilinmeyen kişiyi göç aldı. Verilere göre Samsun 39 bin 874 kişi göç alırken, 33 bin 330 kişiyi de göç verdi.



Ölüm nedenlerinin yüzde 42’si ‘dolaşım sistemi hastalıkları’

Ölüm nedenleri istatistiğine bakıldığında Samsun’da ölen vatandaşların yüzde 42’si dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle vefat etti. Ayrıca ölümlerden yüzde 18,6’sı tümör, yüzde 13’ü solunum sistemi hastalıkları, yüzde 4,9’u endokrin hastalıkları, yüzde 3,8’i dışşal yaralanma ve sinirlenme, yüzde 2,2’si sinir sitemi ve duyu organları hastalıkları ile yüzde 15,5’i de diğer nedenler dolayısıyla hayatını kaybetti.

Ayrıca Samsun’da kaba evlenme hızı binde 5,8 oldu. Ortalama ilk evlilik yaşı damatta 27,6 gelinde ise 25,1 oldu. Kaba boşanma hızı da 1,4 olarak kayıtlara geçti.

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