Sinemada ‘İyi Ki Varsın Eren’ pankartıyla andılar

– Samsun’da üniversite öğrencileri ellerinde Türk bayrakları ve ‘İyi Ki Varsın Eren’ pankartıyla şehit Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i andı. İzledikleri ‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filmi öğrencilere duygulu anlar yaşattı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) iş birliğinde yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine yönelik “Kesişme; İyi ki Varsın Eren" film gösterimi düzenlendi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı film, öğrencilerce ilgiyle izlendi. Öğrenciler gösterimden önce ellerinde Türk bayrakları ve ‘İyi Ki Varsın Eren’ pankartıyla şehitleri andı. Film üniversite öğrencilerine duygu dolu anlar yaşattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Özellikle Türkiye sathında şu anda ‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filmi vizyonda. Türk halkı tarafından da çok ciddi ilgi ve alaka gördü. Biz de bu bağlamda yurtta kalan öğrencilerimize milli duyguları kabartacak, bu vatanda bir çocuğun dahi neler yapabileceğini anlatan bu filmi; öğrencilerimizin de gönül dünyalarına dokunsun diye izletiyoruz. Yaşlarının önemi yok dolayısıyla bu vatan için çok şeyler yapabileceklerini onlara anlatalım diye Eğitim Şube Müdürlüğümüzle öğrencilerimizi buraya getirdik. Bu bağlamda emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeşilyurt ailesine ve Yeşilyurt AVM yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bize bu akşam sinema salonlarını açtılar. Biz de yurtlarımızda barınan öğrencilerimizin gönül dünyalarına güzel bir dokunuş yapma ümidini taşıdık. Seferber olduk. Hem belediyelerimizle hem de kendi imkanlarımızla beraber niyetimiz şu ki; bu filmi her öğrencimize seyrettirebilmek istiyoruz. Çünkü bazen bir film onlarca kitabın yaptığından daha büyük bir tesir yapabiliyor” dedi.

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