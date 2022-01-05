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Samsun krizi fırsata çevirdi: Yüzde 74,5 artışla ihracat rekoru kırdı 2021 yılında 1 milyar 272 milyon dolarlık ihracat yaptı Türkiye sıralamasında 18’inci sıraya yükseldi

İHA

Samsun krizi fırsata çevirdi: Yüzde 74,5 artışla ihracat rekoru kırdı 2021 yılında 1 milyar 272 milyon dolarlık ihracat yaptı Türkiye sıralamasında 18’inci sıraya yükseldi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun’un bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 74,5 artırarak, 2021 yılını rekorla kapattığını söyledi. Murzioğlu, 2021 yılında 1 milyar 272 milyon 514 bin dolar değerinde ihracat yapan Samsun’un üç basamak birden atlayarak, Türkiye sıralamasında 18’inci sıraya yükseldiğini açıkladı.
Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) raporlarına göre, Samsun’un 2021 yılı ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. TİM verilerine göre Samsun’un 2020 yılında 729 milyon 257 bin dolar değerinde ihracatına karşılık, 2021 yılında 1 milyar 272 milyon 514 bin dolarlık ihracat yaptığını belirten Murzioğlu, “2020 yılında ihracat sıralamasında 21’inci sırada yer alan ilimiz, 2021 rakamlarına göre üç basamak birden yukarı çıkarak 18’inci sıraya yükseldi. 2020’de Türkiye ihracat payımız 0,47 iken, 2021’de bu oran 0,62’ye çıktı. İhracatımız ayrıca, 2020 yılına göre geçen yıl yüzde 74,5 oranında yüksek bir artış gösterdi. En çok ihracat yaptığımız beş ülke ise sırasıyla ABD, Hollanda, Çin, Fas ve Rusya oldu. Öte yandan ihracat kalemimizin ilk sırasını çelik alırken ikinci sırayı otomotiv endüstrisi, üçüncü sırayı da hububatbakliyatyağlı tohumlar ve mamulleri oluşturdu. Bunu ise sırasıyla su ürünleri ve hayvansal mamuller, savunma ve havacılık sanayi ürünleri, makine ve aksamları ile elektrik ve elektronik ürünler takip etti” dedi.

Kriz fırsata çevrildi
Açıklamasında, Samsun’un tarihinde ilk kez 1 milyar dolar ihracat rakamını geçtiğine dikkati çeken Başkan Murzioğlu, “Samsunumuzda artık 1 milyar dolar ihracat yapan iller arasında yerini aldı. Hepimizin bildiği gibi dünya korona virüs ile savaş veriyor. Pandemiyle mücadele yönetimi nedeniyle ekonomik olarak pek çok sektör büyük sıkıntılar yaşadı. Halen sonuçlarını görüyoruz. Bu sürecin belki de en az yıprananı sanayi sektörü oldu. Ülkemiz ve ilimiz sanayicisi bunu fırsata çevirmeyi başardı. Hepimizin bildiği gibi uzun uğraşlar sonucunda 2 milyon 660 bin metrekarelik bir alan Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi olarak iş dünyamızın hizmetine sunulacak. Yakın zamanda buranın tahsislerini yapacağız. Bu da yeni yatırım ve yeni istihdam demektir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, ülkemizin ve şehrimizin kalkınma için kim bir çivi çakıyorsa sonuna kadar yanındayız ve destekçisiyiz. Sanayicinin kazanması demek; yeni yatırım demek, yeni istihdam kapıları demek. İstihdam sağlayarak, üreterek ülkemizin ve şehrimizin büyümesine katkı sağlayan tüm işletmelerimizi kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Türkiye’nin daha çok üretim, yatırım ve istihdama ihtiyacı var. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız. Ülke olarak çok sıkıntılı günler gördük, dersimizi iyi çalıştık. Kriz yönetiminde bizim en büyük argümanımız birlik ve beraberliğimizdir. Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Bu gücü sürdürülebilir kılmak, 2023 yılı hedeflerini aşmak bizim elimizde. Umudumuzu yitirmeden, çalışmaya gelecek nesillere iyi bir gelecek bırakmaya mecburuz. Bu bizim sorumluluğumuz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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