Gözlük ve lenslere veda vakti

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kan, toplumda en sık rastlanan göz rahatsızlıkları miyop, hipermetrop ve astigmatın tedavisinde kullanılan gözlük ve kontakt lensten “excimer lazer” tedavisi ile kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Medicana Int. Samsun Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kan, “excimer lazer” uygulama sürecine dair bilgi verdi. Kan, “Gözlük ve kontakt lensler kırma kusurlarının tedavisinde geniş bir kullanım alanı olsa da aktif yaşam içerisinde bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle gözlük ve kontakt lens tedavisine alternatif olarak geliştirilen lazer tedavisi günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Lazer tedavisindeki ana amaç gözlerdeki numara eksikliğini ya da fazlalığını kalıcı olarak düzeltmekten geçmektedir. Bu sebeple teknolojinin gelişmesine paralel olarak değişik lazer tedavi yöntemleri geliştirilmektedir” dedi.



“Gözde iz ya da belirti bırakmaz”

Doç. Dr. Emrah Kan kullanılan yöntemler hakkında şu bilgileri verdi:

“Bunların ilki PRK, lazer ya da notouch olarak bilinen yöntemdir. Bu tedavilerin arasında çok küçük farklılıklar olmasına rağmen ana fikir aynıdır. Gözümüzün kornea tabakasının en üstündeki epitel tabakası farklı şekillerde kaldırılarak lazer tedavisi uygulanır. Kırma kusurları lazer ile düzeltildikten sonra gözümüzün daha kolay iyileşmesi için kontakt lens ile kapatılır. İlaç tedavisine başlanılır. Kornea yüzeyi iyileştikten sonra kontakt lens alınır. Operasyon damla anestezi ile yapılır. Kornea yüzeyi iyileştikten sonra kontakt lensleri alınır. İlk uygulamaya başlanan tedavi yöntemlerindendir. Günümüzde de uygun hastalara uygulanmaktadır. İyileşme süreci diğer yöntemlere göre daha uzundur. İlk günlerde yanma, batma ve sulanma şikayetleri daha fazladır. Yüksek numaralarda tercih edilmez. Korneası ince olan düşük numaralı hastalara uygulanan bir yöntemdir. İyileşme sonrası gözde herhangi bir iz ya da belirti bırakmaz. Günümüzde tedavi aralığı dar olsa da uygun hastalarda 30 yıldan beri başarı ile uygulanmaktadır.”

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