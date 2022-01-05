Büyük pırlantanın derdi de büyük oluyor Pırlanta yüzüğün büyültme işlemi diğer yüzüklerin büyültme işleminden 2 kat daha pahalıya yapılıyor

– Pırlanta olmayan altın yüzüklerin tamir ve büyütme işlemi 75 TL’den yapılırken, içerisinde değerli pırlanta bulunan yüzüklerin büyütme işlemi ise 150 TL.

Kadınların en çok ilgisini çeken ziynet eşyalarından biri olan pırlanta yüzükler, satın alırken olduğu gibi tamir yaptırırken de diğer yüzüklerden daha maliyetli oluyor. Pırlantasız altın yüzüğün büyültme işlemi 75 TL’ye yapılırken, değerli pırlanta taşı bulunan yüzüğün büyültme işlemi ise 150 TL tutuyor.

Uzun yıllardır Samsun’da yüzük tamirciliği yapan tamir Ustası Mert Doğan, “22 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bizlere en çok yüzük küçültme, büyütme, parlatma işleri için geliyorlar. Bunların yanı sıra altın kaplama ve düşen taşların yerine yenilerin yerleştirilmesi gibi işler için de gelenler oluyor. Günde ortalama 30 adet yüzük büyültüp, küçültüyoruz. Bir yüzüğün büyültme ve küçültme işlemi ortalama 10 dakika sürüyor. Maddi değeri fazla olan pırlantaların büyültme işlemi 150 TL’yi buluyor. Diğer yüzükler ise 75 TL’ye büyütüyoruz. Normal bir yüzüğün işlemi 510 dakika sürerken, pırlanta yüzüklerde bu işlem yarım saat ile 1 saat arasında sürüyor. Parlatma işlemini ise ücretsiz olarak yapıyoruz” dedi.

Tamirciler, altın yüzüklerde küçültme operasyonunu 15 TL’den yaparken, pırlanta yüzüklerdeki küçültme işlemi de 30 TL’ye yapılıyor.

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