Samsun'da zehir tacirleri ile mücadele: Çok sayıda narkotik madde ele geçirildi

Samsun'da zehir tacirleri ile mücadele sonucunda 28 şüpheli göz altına alındı, 1204 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde toplam 15 uyuşturucu olayında 28 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 871 gram kubar esrar maddesi, 1204 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 163 gram metamfetamin, 6 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği elde edildi.

Ayrıca aralık ayı içerisinde Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlükleri tarafından 2021 yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde; 118 bin 941 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 485 aranan şahıs yakalanarak, 17 adet tabanca ele geçirildi. Samsun genelinde 01 Aralık – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan pandemi denetimlerinde 90 bin 557 HES Kodu sorgulaması yapıldı. 6 bin 536 filyasyon (izolasyon) denetimi yapıldı.



53 bin 092 araç sorgulandı

Asayiş Şube Müdürlüğü/Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe J.K.lıklarınca yapılan uygulamalarda; 118 bin 941 şahıs, 53 bin 092 araç sorguladı. Yapılan uygulamalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranan 482 şüpheli ile terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 3 kişi yakalandı. 11 kayıp şahıs bulundu. 17 adet tabanca ile 28 adet av tüfeği ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında 57 olay meydana geldi. 81 şahıs yakalandı. 2 bin 348 gram kubar esrar, 576 adet sentetik hap, 126 gram metamfetamin, 97 litre alkollü içki, 12 adet sikke ve 63 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Trafik timlerince 46 bin 960 araç sürücüsü kontrol edildi. 5 bin 16 araç sürücüsü, 3 bin 917 öğrenci ve 836 yaya olmak üzere toplam 9 bin 769 vatandaşımıza trafik kuralları konusunda eğitim verildi.

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