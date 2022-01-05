Arı ölümlerine çözüm arayışı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında ‘arı ölümlerine’ dikkat çekmek için çalıştay düzenlendi.

Arı üreticilerine yönelik ekipman dağıtımı ve eğitim çalışmaları yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi, arı ölümlerine dikkat çekmek amacıyla çalıştay düzenledi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen çalıştaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmet Güler başkanlık yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu çalıştayın önemine dikkat çeken Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rasim Kaplan, “Gelinen süreçte tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de arı ölümleri yaşanmaktadır. Amacımız ulusal ekonomimizde kayba yol açan ve arıcılarımızın zarara uğramasına neden olan bu arı ölümlerini engellemek veya en azından azaltmayı hedeflemekteyiz. Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde yapılan bu toplantının ilimiz arıcılığına hayırlı olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.



“Üniversite belediye iş birliği önemli”

Pandemi döneminde arı sektörünün daha da önem kazandığını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Güler ise, "Samsun arıcılığı için önemli sayılacak bu toplantının en önemli çıktısı, arı sağlığına bağlı olarak koloni verimliliğinin artışının sağlanması olacaktır. Pandemi süresince arı ürünlerinin bağışıklık sistemini güçlendirici etkisinin öne çıkması ile sektörümüz daha bir önem kazanmıştır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de arıcılık öncelikli sektör olma yolunda her geçen gün ilerlemektedir. Bu nedenle toplantıya ev sahipliği yapan Samsun Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Mustafa Demir'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çalıştayın sonucunda alınacak önlemlerde Büyükşehir Belediyesi ile Üniversitemizin yer alacağına olan inancımla hayırlı olmasını diliyorum" sözlerine yer verdi.

Yenilen gıdaların arı tozlaşmasına ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz da şunları söyledi: “Bal arıları hem ürettikleri bal, propolis gibi sağlığa faydalı arı ürünleriyle hem de tozlaşma etkisiyle tarımsal üretime verdiği destekle çok önemli. Eğer dünyada bal arıları olmasaydı yediğimiz sebze ve meyvelerin birçoğu olmayacaktı. Yediğimiz gıdaların üçte biri arı tozlaşmasına ihtiyaç duyuyor."

Çalıştayda arıcılar da koloni kayıpları, kayıp düzeyi ve alınabilecek önlemler konusunda düşüncelerini dile getirdi. Çalıştaya ayrıca OMÜ Veteriner Fakültesi'nden Doç. Dr. Ali Tümay Gürler, Veteriner Kontrol Enstitüsü'nden Dr. Rahşan Akpınar ile Dr. Selma Kaya, veteriner hekimler Sinem Anıl ve Nurhan İşler ile arı üreticileri katıldı.

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