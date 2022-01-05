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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkadım Belediyesi başarısını “sıfır atık belgesi” ile taçlandırdı

İHA

İlkadım Belediyesi başarısını “sıfır atık belgesi” ile taçlandırdı

– Geri dönüşüm ve sıfır atık projeleri ile öne çıkan İlkadım Belediyesi başarasını “sıfır atık belgesi” ile taçlandırdı.
İlkadım Belediyesi, gelecek nesillere temiz bir ülke, sağlıklı bir çevre ile güzel bir doğa bırakmak amacıyla başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında, yönetmelikte bulunan kriterleri yerine getirerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, 2021 yılında İlkadım Belediyesi’nde ilgili kriterler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teknik personeli tarafından yerine getirilerek Sıfır Atık Yönetim sistemi kuruldu. Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin kurulumunu tamamlayan İlkadım Belediyesi, aynı yıl Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Bu sürecin ardından diğer birimlerde de çalışmalarını hızlandıran teknik ekibin yaptığı çalışmalar neticesinde Çevre Koruma Müdürlüğü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Belgesi ile ödüllendirildi.
Çevre Koruma Müdürlüğünce yapılan çalışmalar ile birimdeki tüm geri dönüştürülebilen atıklar birimler içinde kurulan alanlarda geri dönüşüme girebilecek bütün materyaller tek tek toplanıyor. Hizmet binası içinde uygun bulunan alanlara Sıfır Atık Projesinin afişleri ve kutuları yerleştiren ekipler bu sayede hem Sıfır Atık Projesi’ne katılım arttı hem de hizmet alan vatandaşların da dikkati çekilerek projeye destek topladı.
Karadeniz de tek olan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni hizmete açtıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Yerel yönetimler olarak tüm ilçelerle sıfır atık için mücadele verdiğini belirtmek istiyorum. En kıymetli varlığımız ve geleceğimiz olan çocuklarımıza bırakabileceğimiz en anlamlı ve değerli miras, temiz bir dünya, sağlıklı bir çevre ve doğadır. Bu nedenle geri dönüşüme büyük katkı sunan sıfır atık projesini çok önemsiyoruz. Atıklar, henüz kaynağında iken ayrıştırılıyor, bu sayede kent ve ülkemiz ekonomisi de kazanıyor. Temiz, sağlıklı ve huzurlu bir Mersin ve Akdeniz için elimizden gelen her türlü hizmet ve projeyi hayata geçirmeye, doğa ve çevre için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“500 kg atık ilacı bertaraf ettik”
Çevre koruma ve geri dönüşüm adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Demirtaş, şunları söyledi:
“Belediyemiz 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine bağlı olarak oluşturmuş olduğu atık noktaları ve 444 55 06 Alo Attık Hattına gelen atık notları ekiplerimiz anında değerlendirerek evlerden çıkan atık ilaçları, atık bitkisel yağları, atık pilleri, atık elektrikli ve elektronik eşyaları toplamaktadır. 9. ayını tamamlayacak olan 'Atık İlaç Toplama Kutusu' projemizle sıfır atık çerçevesinde çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen atık ilaç kutularını yeni yönetmelik çerçevesinde ilçemizde konumlandırdığımız 20 ilaç toplama kutusunu aile sağlığı merkezlerinin yakınlarına yerleştirdik. Bu sayede vatandaşlarımız eczanelere ve aile sağlık merkezlerine geldiklerinde bu atık kutularına miadı dolmuş ilaçları çevreye değil bu kutulara atıyor. Ekiplerimiz 2021 yılı içerisinde 500 kg atık ilaç toplanarak bertaraf için lisanslı firmaya gönderimini sağladık. Bu manada Sıfır Atık Belgesi almasını sağlayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile bu konuda duyarlılık gösteren tüm personele, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

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