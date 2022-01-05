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Başkan Kılıç: “1500 kişi iş sahibi olacak” Terme'ye 750 milyon TL yatırım gelecek Türkiye'nin en büyüğü: 1500 kişiyi iş sahibi yapacak

İHA

Başkan Kılıç: “1500 kişi iş sahibi olacak” Terme'ye 750 milyon TL yatırım gelecek Türkiye'nin en büyüğü: 1500 kişiyi iş sahibi yapacak

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Türkiye’nin en büyük Süs Bitkileri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için fizibilite çalışmalarını tamamladık. Artık resmi kuruluş sürecini başlatıyoruz. OSB tamamlandığında yaklaşık bin 500 hemşehrimize iş imkanı sunulacak" dedi.
Belediye Başkanı Ali Kılıç, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın ev sahipliğinde Terme Süs Bitkileri İhtisas OSB için hazırlanan fizibilite raporu sunum toplantısına katıldı.
Terme Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Ekmekçi ile birlikte toplantıya katılan Başkan Ali Kılıç, “Terme TSO ile birlikte yürüttüğümüz projemiz Terme Süs Bitkileri İhtisas OSB için, bir mühendislik firmasına hazırlattığımız fizibilite raporunun sunumunu, valimizin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Terme’mize kazandıracağımız OSB’nin kuruluş süreci böylece resmi olarak başladı. Bu süreçte Valimiz Zülkif Dağlı’dan ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’den büyük destek gördük. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlçeye 750 milyon TL yatırım
Terme Süs Bitkileri İhtisas OSB tamamlandığında 'süs bitkileri' için yapılan Türkiye’nin en büyük OSB’si olacağına dikkat çeken Başkan Ali Kılıç, “Ahmetbey Merası’nda yapımını planladığımız OSB'nin heyecanı içerisindeyiz. İlk etapta 150 milyon TL sera ve 600 milyon TL sanayi yatırımı ile birlikte OSB için toplamda 750 milyonluk bir yatırım, ilçemize kazandırılmış olacak" şeklinde konuştu.

Şimdiden 30 yatırımcı başvurdu
OSB için şimdiden 30 yatırımcıdan ön başvuru alındığını açıklayan Başkan Kılıç, “Son derece verimli bir ovanın tam ortasında yer alan ilçemiz, değerli tarım arazilerine sahip. Bu bizim için büyük bir potansiyel. Karayolu geçiş güzergahı üzerinde 2 havaalanı ve 2 limana yakınlığı ile ihracat ve ithalat açısından çok uygun bir bölgedeyiz. Tüm bunlar elbette yatırımcılar için büyük bir avantaj. Fizibilite raporunu tamamladığımız sera alanı için bugüne kadar 30 yatırımcıdan ön başvuru aldık bile. Projenin duyurusunun yapılmasıyla birlikte yüzde 40 doluluk oranını yakaladık. Proje tamamlanmandan yüzde 100 doluluğa ulaşacağına gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İlçenin istihdamına büyük katkı
Süs Bitkileri İhtisas OSB’nin ilçedeki istihdam oranına büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken Başkan Ali Kılıç, “OSB tamamlandığında yaklaşık bin 500 hemşehrimize iş imkanı sunulacak. Sera OSB ilçemizin iş gücüne büyük katkı sağlayacak ve ilçemiz katma değeri yüksek ürünler üretecek. OSB’de yapılacak üretimler yan kolları da tetikleyerek, yeni üretim alanları ve iş imkanları oluşturacak. İlçemizin sanayi makineleri alanındaki potansiyelini de göz önünde bulundurursak, OSB’miz tamamlandığında Terme'nin sanayi alanına direkt katkısı çok yüksek olacak” sözlerine yer verdi.

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