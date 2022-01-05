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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sandıkçı’dan gençlere “İyi ki varsın Eren” sözü

İHA

Başkan Sandıkçı’dan gençlere “İyi ki varsın Eren” sözü

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençleri “Kesişme: İyi Ki Varsın Eren” filmine götürme sözü verdi.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni yılın ilk “Başkana SoruYorum” programında liseli öğrencilerle buluştu. Moderatörlüğünü Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar’ın yaptığı program 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşti. Programda öğrencilerin yönelttiği soruları cevaplandıran Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gelen talepler üzerine bütün okul öğrencilerini “Kesişme: İyi Ki Varsın Eren” filmine götürme sözü verdi.
Okul öğretmenlerinden Ömür Ömür’ün Başkan Sandıkçı’ya yönelttiği “Öğrencilerimize önereceğiniz kitap, dizi film ya da sinema filmi olur mu?” sorusu üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar söz alıp “Belki Başkan Bey öğrencilerimizi ‘İyi Ki Varsın Eren’ filmine götürür” dedi. Başkan Sandıkçı’nın, “Evet, mesaj alınmıştır. Okuldaki tüm öğrencilerimizi filme götürüyoruz” diye karşılık vermesi üzerine salonda alkış tufanı koptu.
Gençlerle birlikte ‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filmine gitme sözü veren Başkan İbrahim Sandıkçı, Trabzon’un Maçka ilçesinde Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatının anlatıldığı filmin büyük ilgi gördüğünü beyan etti. Sinema filmi izlemeyi çok sevdiğini aktaran Başkan Sandıkçı, geçtiğimiz haftalarda Samsun Üniversitesi öğrencileriyle birlikte ‘Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok’ filmini izlediklerini söyledi. İyi bir sinema izleyicisi olduğunu belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Gösterime giren tüm filmleri göreve gelmeden önceki seneler izleme fırsatı buluyordum. Özellikle bilimkurgu tarzı filmleri izlemeyi çok severim. Göreve geldikten sonra ise sinema filmi izlemeye pek zamanımız olmuyor. Bu vesileyle sizlerle birlikte bu güzel filmi izleme fırsatımız olacak” diye konuştu.

Gençlere yatırıma devam
“Başkana SoruYorum” programında öğrencilerden gelen sorulara cevap veren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. 2021 yılında ilçedeki gençlere yönelik çok önemli projelerin hayata geçirildiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, bu proje ve faaliyetlerin 2022 yılında artarak devam edeceğini söyledi. Başkan Sandıkçı, kendisine soru yönelten öğrencilere çekilişle hediye takdim etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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