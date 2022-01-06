Diyetisyenden tavsiye: “Bağışıklık için altın baharat zencefil kullanın”

Diyetisyen Aysun İpek, "Kış aylarında bağışıklığı desteklemek için sıklıkla altın baharat zencefil kullanın. Ebeveynler okul çantalarında 2 adet kurabiye yanına bir kutu süt ile ikindi öğünlerini destekleyebilirler” dedi.

Liv Hospital Samsun, özel bir hotelde diyetisyen ve çocuk hastalıkları hekiminin de katılımıyla, çocuklar ve aileleriyle birlikte Zencefilli Kurabiye Evi Workshop’u gerçekleştirdi. Etkinliğe Liv Hospital Samsun’dan Genel Müdür Akif Kırbaş, Çocuk Sağlığı Doktoru Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi de katıldı. Aileler ve çocuklarla birlikte 2021 hatırası için yapılan gingerbread houselar (zencefilli kurabiye evleri) misafirlerden beğeni aldı. Atölyede renkli anlar yaşandı. Workshop etkinliği sırasında Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi misafirlerin sağlıklı çocuk takibi hakkındaki sorularını yanıtladı, sağlık sohbetleri yapıldı. Etkinlik sonunda katılım gösteren anne ve çocuklara yeni yıl hediyeleri verdi. Aynı zamanda katılım gösteren çocuklara adına hayvan barınağına bağış yapan Liv Hospital Samsun ailesi anlamlı bir hediyeye de imza atmış oldu.

Bilgilendirmelerde bulunan Diyetisyen Aysun İpek, “Kış aylarında bağışıklığı desteklemek için sıklıkla altın baharat zencefil kullanılır. Gingerbread ana malzemelerinden olan zencefil yine bağışıklık desteği oluşturabilmek için lezzetli bir öğün alternatifi. Büyük oranda çocukların ara öğün olarak tercih edebileceği sağlıklı bir atıştırmalık. Ebeveynler Okul çantalarında 2 adet kurabiye yanına bir kutu süt ile ikindi öğünlerini sağlıkla destekleyebilirler" diye konuştu.

Dr. Nazlı Karakullukcu Çebi ise, “Çocuklarınızla geçireceğiniz her an kıymetli. Ama onların da katıldığı küçük ellerinin işlediği aktiviteler ebeveyn çocuk ilişkisini destekler. Yenebilir ev yapan çocuklarımıza aslında Hansel ile Gratel’in gerçekten pasta evi gördüğünü söylememize gerek kalmıyor. Onlar, masallarını anne babalarıyla yazmış oluyorlar.” Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" şeklinde konuştu.

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