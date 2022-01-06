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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Pitbull karakterli' erkekler eşlerini öldürüyor

İHA

'Pitbull karakterli' erkekler eşlerini öldürüyor

Karakterolojik şiddet uygulayan erkeklerin kendi içlerinde kobralar ve pitbullar olarak farklılık gösterdiğini söyleyen Uzm. Klinik Psikolog Dila Soğancı Öztopal, “Pitbull erkekleri partnerlerinin hayatlarına kast etme veya öldürme eylemleri bulunmaktadır” dedi.
Şiddet türlerine dair bilgi veren Medicana Int. Samsun Hastanesi’nden Uzm. Klinik Psikolog Dila Soğancı Öztopal, “Erkeğin kadından üstün olduğu karakterolojik şiddet türünde erkek şiddeti kadını korkutmak ve kontrol etmek amacıyla kullanır. Kadının gözünün üzerinde kaşının olması bile bir sorun haline gelirken, bağımsız nedenlerden oluşan problemler ve duygusal istismar olan bir ilişki içi kronik bir şiddet mevcuttur. Erkek yaşanan ilişki içi şiddette, genellikle kadını suçlu bulur. Yaşanan şiddette ağır yaralanmalar ve ölümler gerçekleşebilmektedir. Bu çiftler ile çift terapisi yapılmaz, ilişkinin ve erkeğin değişebileceği yönündeki düşünceler tamimiyle hayaldir” diye konuştu.
Karakterolojik şiddet uygulayan erkeklerin kendi içlerinde kobralar ve pitbullar olarak farklılık gösterdiğini söyleyen Öztopal, “Pitbull erkekleri; eşlerine bağımlıdırlar, terk edilmekten oldukça korkarlar, kıskançlık ve paranoyaklık düzeyinde eşleri tarafından aldatılacaklarını düşünüp sürekli ilişkide açık ararlar. Şiddeti göstermeden önce sözel olarak agresifleşirler. Öfkelendiği, şiddet öncesi anlaşılır. Partnerlerinin hayatlarına kast etme veya öldürme eylemleri bulunmaktadır. Kobra erkekleri dediğimiz kategori en tehlikeli olandır. Şiddet göstermeden hemen önce saldırganlaşır, küfür ve hakaret kullanırlar. Şiddetten zevk alırlar. Bu kadar agresifken kalp atışları son derece yavaş ve sakindirler. Kobra erkeklerinin bir bölümü halk arasında psikopat olarak tanımlanır. Şiddetten sonra özür davranışında bulunabilirler fakat empati becerileri yoktur. Partnerleri ile yakınlıkları bulunmamaktadır. Partnerleri genel olarak depresyon ve korku duygularını yoğun olarak yaşamaktadır. Diğer bir şiddet şeklimiz ise evliliklerin genellikle yüzde 30’unda bulunan evlilikleri boyunca birkaç kez yaşadıkları durumsal şiddettir. Kategorik şiddet türünden farklı olan durumsal şiddette durum, bir konuda anlaşamayan çift tartışmanın belli bir noktasında partnerinin kolunu sıkmak, çekmek, elindekini fırlatmak gibi davranışlar sergiler. Bu davranışlarda kişilerden herhangi biri bir yaralanma yaşamaz, kadın kendini kontrol altında veya korkutulmuş hissetmez. Burada durum çiftler arası iletişim ve çatışma becerisi eksikliğinden kaynaklanır ve tekrar etmez. Durumsal şiddet yaşayan her ilişki, çift terapisine başvurabilir. Çift terapisinde, terapist kişilerin iletişim ve çatışma becerilerini desteklerken, güçlü ilişki evlerindeki takılı kaldıkları noktaya ve ilişkilerinde mahşerin 4 atlısını uyguluyorlar ise panzehirlerini ilişkilerine katmayı hedefler” diye konuştu.

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