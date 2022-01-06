Galerideki minibüs alev aldı Polisin dikkati, itfaiyenin erken müdahalesi kurtardı

Samsun'da bir galeride bulunan minibüsün alev alması sonucu yaşanan yangında araç kullanılamaz hale geldi. Polisin devriye sırasında denk geldiği olaya hızla müdahale edilerek felaketin önüne geçildi.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir oto galeride bulunan minibüs durduğu yerde alev aldı. Kısa sürede aracın tamamını saran yangını bölgede devriye gezen polis ekipleri fark etti. Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi abluka altına alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yangının şase kaynaklı olduğu öğrenildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu yangının galerideki diğer araçlara sıçrayarak büyümesi engellendi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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